Installer HumHub med 1-klik-installation.
Open source virksomhedssocialt netværk og intranetplatform til at opbygge private teamfællesskaber.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med HumHub
HumHub er en open source-platform for sociale virksomhedsnetværk, der gør det muligt for organisationer at opbygge private, selvhostede intranetfællesskaber. Den kombinerer den velkendte følelse af sociale netværk — aktivitetsstrømme, rum (gruppekanaler), direkte beskeder, brugerprofiler og notifikationer — med kontrol- og privatlivskravene for en intern teamplatform. I modsætning til hostede alternativer som Slack eller Microsoft Teams kører HumHub udelukkende på din egen infrastruktur uden omkostninger pr. bruger eller data, der forlader dine servere.
HumHub er bygget på en modulær arkitektur og tilbyder en markedsplads med over 100 gratis og premium-moduler, der dækker wikier, kalendere, opgavestyring, afstemninger, fildeling og LDAP/Active Directory-autentificering — hvilket gør den tilpasningsdygtig til de specifikke samarbejdsbehov for ethvert team eller organisation.
Vigtige funktioner i HumHub
Rum og kanaler
Organiser fællesskaber i dedikerede rum – hver med sin egen aktivitetsstrøm, medlemmer, filer og moduler – til teams, afdelinger eller projekter.
100+ gratis moduler
Udvid funktionaliteten med markedspladsmoduler, der dækker wikier, kalendere, afstemninger, opgavetavler, fildeling og videoopkald – de fleste er gratis.
LDAP og SSO
Godkend brugere via LDAP, Active Directory, SAML eller sociale logins, og centraliser identitetsstyringen med din eksisterende kataloginfrastruktur.
REST API-adgang
Fuld REST API giver dig mulighed for at integrere HumHub med eksterne applikationer, automatisere brugerklargøring og opbygge brugerdefinerede arbejdsgange oven på platformen.
Brugerdefinerede temaer
Anvend brugerdefinerede temaer og branding for at matche din organisations visuelle identitet, herunder logoer, farver og CSS-tilsidesættelser uden at ændre kernefiler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HumHub
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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