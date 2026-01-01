HumHub er en open source-platform for sociale virksomhedsnetværk, der gør det muligt for organisationer at opbygge private, selvhostede intranetfællesskaber. Den kombinerer den velkendte følelse af sociale netværk — aktivitetsstrømme, rum (gruppekanaler), direkte beskeder, brugerprofiler og notifikationer — med kontrol- og privatlivskravene for en intern teamplatform. I modsætning til hostede alternativer som Slack eller Microsoft Teams kører HumHub udelukkende på din egen infrastruktur uden omkostninger pr. bruger eller data, der forlader dine servere.

HumHub er bygget på en modulær arkitektur og tilbyder en markedsplads med over 100 gratis og premium-moduler, der dækker wikier, kalendere, opgavestyring, afstemninger, fildeling og LDAP/Active Directory-autentificering — hvilket gør den tilpasningsdygtig til de specifikke samarbejdsbehov for ethvert team eller organisation.