Udrul OxiCloud med ét-klik-installation
Letvægts selvhostet cloudlagring bygget i Rust, med Nextcloud desktop- og mobilklientkompatibilitet.
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Hvad du kan bygge med OxiCloud
OxiCloud er en open source cloudlagringsplatform skrevet i Rust, designet som et hurtigt og ressourceeffektivt alternativ til Nextcloud og OwnCloud. Den tilbyder filupload, download, mappestyring, deling, søgning, papirkurv og en indbygget musikafspiller — alt sammen selvhostet med en PostgreSQL-backend. Rust-runtime'en holder inaktiv hukommelse godt under 100 MB, hvilket gør den praktisk på VPS-planer, hvor en PHP-baseret stak ville være for tung.
Selvhosting af OxiCloud placerer al fillagring på infrastruktur, du kontrollerer, uden kvoter, uden abonnementsgebyrer og uden tredjepartsadgang til dine filer. Et valgfrit Nextcloud-kompatibilitetslag lader eksisterende Nextcloud desktop- og mobilklienter oprette forbindelse uden rekonfiguration.
Vigtige funktioner i OxiCloud
Nextcloud klientunderstøttelse
Et valgfrit Nextcloud-kompatibilitetslag lader eksisterende Nextcloud desktop- og mobile synkroniseringsklienter oprette forbindelse til OxiCloud uden at geninstallere eller omkonfigurere dem.
Lav hukommelsesaftryk
Rust + mimalloc runtime bruger under 100 MB i tomgang, hvilket gør OxiCloud praktisk på små VPS-planer, hvor PHP-baserede cloud storage-løsninger ville opbruge den tilgængelige RAM.
Fildelingslinks
Generer offentlige delingslinks til filer og mapper, så eksterne modtagere kan downloade indhold uden at oprette en konto på din server.
Papirkurv og gendannelse
Slettede filer flyttes til en papirkurv i stedet for at blive slettet med det samme, hvilket giver dig et genoprettelsesvindue før permanent sletning.
Indbygget musikafspiller
Stream lydfiler direkte fra browseren med understøttelse af afspilningslister og spormetadata — ingen separat medieserver eller plugin påkrævet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OxiCloud
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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