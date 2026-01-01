OxiCloud er en open source cloudlagringsplatform skrevet i Rust, designet som et hurtigt og ressourceeffektivt alternativ til Nextcloud og OwnCloud. Den tilbyder filupload, download, mappestyring, deling, søgning, papirkurv og en indbygget musikafspiller — alt sammen selvhostet med en PostgreSQL-backend. Rust-runtime'en holder inaktiv hukommelse godt under 100 MB, hvilket gør den praktisk på VPS-planer, hvor en PHP-baseret stak ville være for tung.

Selvhosting af OxiCloud placerer al fillagring på infrastruktur, du kontrollerer, uden kvoter, uden abonnementsgebyrer og uden tredjepartsadgang til dine filer. Et valgfrit Nextcloud-kompatibilitetslag lader eksisterende Nextcloud desktop- og mobilklienter oprette forbindelse uden rekonfiguration.