Udrul Swingmusik med et-klik-installation
Selvhostet musikstreamingserver med en Spotify-lignende grænseflade til din personlige lydsamling, daglige mix, sangtekster og FLAC-understøttelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Swing Music
Swing Music giver din personlige lydsamling den streamingkvalitetsoplevelse, som kommercielle tjenester tilbyder — uden abonnementsgebyrer, licensbegrænsninger eller lydkomprimering. Den autoskanner dine musikmapper, udtrækker metadata og organiserer alt efter kunstner, album og genre med en poleret webgrænseflade, der inkluderer albumkunst, visning af sangtekster og personlige daglige mix genereret ud fra din lyttehistorik.
Selv-hosting på din VPS giver dig pålidelig fjernadgang til dit bibliotek hvor som helst, uden at være afhængig af hjemmeuploadhastigheder eller dynamiske IP'er. FLAC og lossless formater afspilles nativt, så din lydkvalitet aldrig kompromitteres, og flerbrugsprofiler betyder, at hele familien kan dele ét bibliotek, mens de bevarer separate lyttehistorikker.
Vigtige funktioner i Swing Music
Tabsfri lydstreaming
Streamer FLAC og andre tabsfrie formater indbygget uden transkodning eller komprimering, og bevarer den fulde lydkvalitet af dine optagelser.
Daglige mix
Genererer personlige afspilningslister ud fra din lyttehistorik, fremhæver album, du ikke har afspillet for nylig, og holder dit bibliotek opdateret.
Tekstvisning
Viser synkroniserede sangtekster under afspilning, så du kan følge med uden at skifte til en separat app eller browserfane.
Last.fm-scrobbling
Logger automatisk hvert nummer, du afspiller, til Last.fm, og holder din lyttestatistik og musikanbefalinger opdateret.
Flerbrugerprofiler
Hver bruger vedligeholder sin egen lyttehistorik, favoritter og anbefalinger, mens de deler det samme musikbibliotek på serveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Swing Music
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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