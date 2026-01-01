Swing Music giver din personlige lydsamling den streamingkvalitetsoplevelse, som kommercielle tjenester tilbyder — uden abonnementsgebyrer, licensbegrænsninger eller lydkomprimering. Den autoskanner dine musikmapper, udtrækker metadata og organiserer alt efter kunstner, album og genre med en poleret webgrænseflade, der inkluderer albumkunst, visning af sangtekster og personlige daglige mix genereret ud fra din lyttehistorik.

Selv-hosting på din VPS giver dig pålidelig fjernadgang til dit bibliotek hvor som helst, uden at være afhængig af hjemmeuploadhastigheder eller dynamiske IP'er. FLAC og lossless formater afspilles nativt, så din lydkvalitet aldrig kompromitteres, og flerbrugsprofiler betyder, at hele familien kan dele ét bibliotek, mens de bevarer separate lyttehistorikker.