Udrul BroadcastChannel med et-klik-installation.
Gør enhver offentlig Telegram-kanal til en SEO-venlig mikroblog med nul klient-JavaScript og automatiske RSS-feeds.
Vælg en VPS-pakke til BroadcastChannel
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med BroadcastChannel
BroadcastChannel er en open source Astro-drevet platform, der konverterer offentlige Telegram-kanaler til fuldt udstyrede mikroblogs. I stedet for at vedligeholde et traditionelt CMS, skriver du indlæg i Telegram, og BroadcastChannel genererer en hurtig, SEO-optimeret hjemmeside, som dit publikum kan gennemse. Hver besked bliver en side med korrekte metadata, et sitemap og dobbelte RSS-feeds i XML- og JSON-formater til feedlæsere og indholdsaggregatorer.
Selv-hosting på din egen VPS giver dig et brugerdefineret domæne og fuld kontrol over dit publicerede indhold, uden at være afhængig af Vercel, Cloudflare Pages eller nogen anden tredjeparts hostingplatform. Det resulterende site sender nul JavaScript til browseren — hurtigt på enhver forbindelse og meget venligt over for søgemaskine-crawlere.
Vigtige funktioner i BroadcastChannel
Telegram som CMS
Skriv indlæg i Telegram som sædvanligt – BroadcastChannel henter og udgiver dem automatisk på dit website uden yderligere trin.
Zero Client JavaScript
Sider gengives fuldt ud på serveren uden JavaScript sendt til browseren, hvilket resulterer i hurtige indlæsningstider og stærke SEO-resultater.
Indbyggede RSS-feeds
Alle blogs får automatisk XML- og JSON RSS-feeds, så læsere kan abonnere via enhver feedaggregator eller læserapp.
SEO og Sitemaps
Automatisk genererede sitemaps, rene URL'er og korrekte meta-tags gør dit indhold søgbart via søgemaskiner fra dag ét.
Integration af sociale links
Link Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- og Discord-profiler fra webstedsnavigationen uden at skrive noget brugerdefineret kode.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre BroadcastChannel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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