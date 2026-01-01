BroadcastChannel er en open source Astro-drevet platform, der konverterer offentlige Telegram-kanaler til fuldt udstyrede mikroblogs. I stedet for at vedligeholde et traditionelt CMS, skriver du indlæg i Telegram, og BroadcastChannel genererer en hurtig, SEO-optimeret hjemmeside, som dit publikum kan gennemse. Hver besked bliver en side med korrekte metadata, et sitemap og dobbelte RSS-feeds i XML- og JSON-formater til feedlæsere og indholdsaggregatorer.

Selv-hosting på din egen VPS giver dig et brugerdefineret domæne og fuld kontrol over dit publicerede indhold, uden at være afhængig af Vercel, Cloudflare Pages eller nogen anden tredjeparts hostingplatform. Det resulterende site sender nul JavaScript til browseren — hurtigt på enhver forbindelse og meget venligt over for søgemaskine-crawlere.