Udrul Medusa med etklikinstallation
Automatisk Videobiblioteksadministrator til tv-serier – henter nye afsnit i det øjeblik de vises på indekseringssider.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Medusa
Medusa er en langvarig, fællesskabsvedligeholdt automatiseringsserver til tv-seriebiblioteker. Den sporer de serier, du følger, overvåger Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episodeudgivelser, downloader matchende filer via din eksisterende downloader, omdøber, tagger og flytter dem derefter ind i dit bibliotek – alt sammen styret fra en poleret web-brugerflade inspireret af SickBeard og SickChill.
Selv-hosting af Medusa på en VPS holder din tv-automatisering kørende 24/7, så episoder vises i dit bibliotek minutter efter udgivelsen. Den fungerer naturligt sammen med Plex, Jellyfin, Emby og det bredere Servarr-økosystem og virker med stort set alle Newznab- og Torznab-indekserere via native plugins.
Vigtige funktioner i Medusa
Serie- og episodesporing
Tilføj serier fra TVDB, TVMaze eller IMDb, og Medusa holder øje med hver sæson for nye afsnit, når de vises på indexere.
Kvalitetspræferenceprofiler
Definer kvalitet, opløsning, codec og sprogpræferencer pr. serie, så den rette udgivelse vinder, når flere kandidater vises.
Indbygget indekseringsunderstøttelse
Indbyggede plugins til Newznab- og Torznab-indekserere, samt direkte understøttelse af NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge og rTorrent.
Undertekstsøgning
Søger i OpenSubtitles, Addic7ed og Podnapisi efter matchende undertekster på dine foretrukne sprog efter hver download.
Automatisering af efterbehandling
Omdøber, tagger og flytter downloadede filer til Plex-/Jellyfin-/Emby-kompatible mappestrukturer uden manuel sortering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Medusa
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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