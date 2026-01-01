Medusa er en langvarig, fællesskabsvedligeholdt automatiseringsserver til tv-seriebiblioteker. Den sporer de serier, du følger, overvåger Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episodeudgivelser, downloader matchende filer via din eksisterende downloader, omdøber, tagger og flytter dem derefter ind i dit bibliotek – alt sammen styret fra en poleret web-brugerflade inspireret af SickBeard og SickChill.

Selv-hosting af Medusa på en VPS holder din tv-automatisering kørende 24/7, så episoder vises i dit bibliotek minutter efter udgivelsen. Den fungerer naturligt sammen med Plex, Jellyfin, Emby og det bredere Servarr-økosystem og virker med stort set alle Newznab- og Torznab-indekserere via native plugins.