Udrul Nightlio i et-kliks installation
Privatlivsfokuseret selvhostet humørtracker og dagbog – et open source Daylio-alternativ til din VPS.
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Hvad du kan bygge med Nightlio
Nightlio er en selvhostet humørlogger og daglig dagbog, bygget som et gratis, privatlivsfokuseret alternativ til abonnementsapps som Daylio. Log humør på en fem-punkts skala, vedhæft Markdown-formaterede dagbogsnotater, tag indlæg med tilpasselige grupper, og gennemgå mønstre via kalendervisninger, streak-tællere og aggregerede statistikker — alt sammen fra en responsiv webgrænseflade, der fungerer på desktop- og mobilbrowsere.
At køre Nightlio på din egen VPS holder hvert humørindlæg og dagbogsnotat i en lokal SQLite-database under din kontrol, uden reklamer, uden telemetri og uden risiko for, at betalingsmure dukker op mellem dig og dine egne data.
Vigtige funktioner i Nightlio
Daglig humørsporing
Log dit humør på en fem-punkts skala med et enkelt tryk, og se mønstre dukke op over dage, uger og måneder.
Markdownjournalføring
Vedhæft fyldige Markdown-noter til hver post med overskrifter, lister og links for kontekstrig refleksion.
Brugerdefinerede taggrupper
Opret dine egne kategorier såsom søvn, produktivitet eller sociale, og tag indlæg for at opdage, hvad der påvirker dit humør.
Kalender og stimer
Gennemse humørhistorik i en kalendervisning, og hold dig motiveret med indbygget sporing af journalførings-streaks.
Indsigtsfuld analyse
Gennemgå gennemsnitlig stemning over tid, stemningsfordelingsdiagrammer og gamificerede præstationer, der belønner konsekvent dagbogsskrivning.
SQLite lager
Alle poster ligger i en enkelt SQLite-fil på din VPS, nem at sikkerhedskopiere, flytte mellem servere eller eksportere når som helst.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Nightlio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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