Nightlio er en selvhostet humørlogger og daglig dagbog, bygget som et gratis, privatlivsfokuseret alternativ til abonnementsapps som Daylio. Log humør på en fem-punkts skala, vedhæft Markdown-formaterede dagbogsnotater, tag indlæg med tilpasselige grupper, og gennemgå mønstre via kalendervisninger, streak-tællere og aggregerede statistikker — alt sammen fra en responsiv webgrænseflade, der fungerer på desktop- og mobilbrowsere.

At køre Nightlio på din egen VPS holder hvert humørindlæg og dagbogsnotat i en lokal SQLite-database under din kontrol, uden reklamer, uden telemetri og uden risiko for, at betalingsmure dukker op mellem dig og dine egne data.