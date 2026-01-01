Installer October CMS med et-klik-installation
Selvhostet PHP CMS bygget på Laravel-frameworket til at bygge moderne, fleksible hjemmesider og webapplikationer.
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Hvad du kan bygge med October CMS
October CMS er et moderne content management system bygget på Laravel PHP-frameworket. Designet til både udviklere og indholdsteams kombinerer det en ren backend-grænseflade med kraftfuld tematisering og plugin-arkitektur, hvilket gør det ligetil at bygge tilpassede hjemmesider og webapplikationer af enhver kompleksitet.
Selv-hosting af October CMS på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dit indhold, dine temaer og plugins uden gebyrer pr. side eller leverandørlåsning. Med understøttelse af MySQL og MariaDB, et rigt økosystem af community-plugins og en udviklervenlig kodebase tilpasser det sig alt fra simple blogs til sofistikerede flersidede platforme.
Vigtige funktioner i October CMS
Laravel Fond
Bygget på Laravel PHP-frameworket, med Eloquent ORM, Artisan CLI og velkendte konventioner, der gør tilpasning og udvidelse ligetil for PHP-udviklere.
Pluginøkosystem
Udvid funktionaliteten med fællesskabsbaserede og officielle plugins, der dækker formularer, SEO, gallerier og godkendelse uden at skrive brugerdefineret kode.
Visuel Backendeditor
Administrer sider, layouts, partials og indholdsblokke via en intuitiv backend-grænseflade uden at redigere filer direkte på serveren.
Fleksibelt Temasystem
Byg eller tilpas temaer ved hjælp af Twig-skabelonering og YAML-definerede komponentkonfigurationer, der tydeligt adskiller præsentation fra applikationslogik.
Headless Indholds-API
Tilgængeliggør indhold via REST API-slutpunkter for at drive headless frontends sideløbende med traditionelle server-renderede sider fra den samme installation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre October CMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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