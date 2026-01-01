October CMS er et moderne content management system bygget på Laravel PHP-frameworket. Designet til både udviklere og indholdsteams kombinerer det en ren backend-grænseflade med kraftfuld tematisering og plugin-arkitektur, hvilket gør det ligetil at bygge tilpassede hjemmesider og webapplikationer af enhver kompleksitet.

Selv-hosting af October CMS på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dit indhold, dine temaer og plugins uden gebyrer pr. side eller leverandørlåsning. Med understøttelse af MySQL og MariaDB, et rigt økosystem af community-plugins og en udviklervenlig kodebase tilpasser det sig alt fra simple blogs til sofistikerede flersidede platforme.