Formbricks er en open source-platform til oplevelsesstyring, bygget som et selvhostbart alternativ til Qualtrics og SurveyMonkey. Produkt- og marketingteams bruger den til at opbygge undersøgelser, der når brugere præcis der, hvor de er — inde i webapplikationer via JavaScript SDK, på selvstændige linksider, indlejret på hjemmesider eller leveret via e-mailkampagner. Alle svar strømmer ind i et samlet dashboard med indbygget segmentering og filtrering.

Selvhosting af Formbricks på din VPS giver dig fuldt ejerskab over hvert undersøgelsessvar og målgruppesegment, uden at data forlader din infrastruktur. Den første bruger, der registrerer sig efter implementering, bliver administrator, uden standardlegitimationsoplysninger at distribuere. PostgreSQL og Valkey er forudkonfigureret og klar til brug fra første opstart.