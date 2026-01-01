Implementer Formbricks med et-klik-installation.
Open source-platform til at opbygge målrettede undersøgelser på tværs af in-app-, link-, hjemmeside- og e-mailkanaler.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Formbricks
Formbricks er en open source-platform til oplevelsesstyring, bygget som et selvhostbart alternativ til Qualtrics og SurveyMonkey. Produkt- og marketingteams bruger den til at opbygge undersøgelser, der når brugere præcis der, hvor de er — inde i webapplikationer via JavaScript SDK, på selvstændige linksider, indlejret på hjemmesider eller leveret via e-mailkampagner. Alle svar strømmer ind i et samlet dashboard med indbygget segmentering og filtrering.
Selvhosting af Formbricks på din VPS giver dig fuldt ejerskab over hvert undersøgelsessvar og målgruppesegment, uden at data forlader din infrastruktur. Den første bruger, der registrerer sig efter implementering, bliver administrator, uden standardlegitimationsoplysninger at distribuere. PostgreSQL og Valkey er forudkonfigureret og klar til brug fra første opstart.
Vigtige funktioner i Formbricks
Multikanaldistribution
Nå ud til respondenter i appen via JavaScript SDK, på delbare link-sider, indlejret på hjemmesider eller via e-mail – alt sammen administreret fra ét dashboard.
SDK målgruppemålretning
Vis undersøgelser til specifikke brugersegmenter baseret på attributter, brugerdefinerede hændelser eller tidligere handlinger sporet via Formbricks SDK'en.
Forgreningslogikeditor
Byg flertrinsundersøgelser med betinget logik, springregler og forskellige inputtyper via en visuel no-code-editor.
Automatisk svarrouting
Send svar automatisk til Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier eller n8n, når indsendelser ankommer.
Indsendelsesanalyse
Se gennemførelsesrater, svarsammendrag og individuelle indsendelser direkte i dashboardet uden dataeksport.
Flersprogede undersøgelser
Udrul undersøgelser på flere sprog samtidig fra en enkelt undersøgelseskonfiguration for at nå globale målgrupper.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Formbricks
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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