Implementer Open Monograph Press med et-klik installation.
Open source-platform til styring af den redaktionelle arbejdsgang for videnskabelige bøger, monografier og redigerede bind.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) er en gratis, open source-udgivelsesplatform udviklet af Public Knowledge Project til universitetsforlag, videnskabelige selskaber og uafhængige akademiske udgivere. Den administrerer den fulde redaktionelle arbejdsgang for bøger — fra indsendelse og intern gennemgang til redigering, produktion og online katalogudgivelse — i et enkelt integreret værktøj.
Selv-hosting af OMP på din egen VPS holder manuskripter, anmelderidentiteter, kontrakter og læseranalyser under din direkte kontrol i stedet for på en tredjepartsforlagstjeneste. Denne skabelon inkluderer en MariaDB-database til pålidelig metadataopbevaring og dirigerer trafik gennem den forudinstallerede Traefik reverse proxy, så dit forlag er tilgængeligt via HTTPS, så snart implementeringen er fuldført.
Vigtige funktioner i Open Monograph Press
Redaktionsarbejdsgang
Flyt hver indsendelse gennem indsendelse, intern gennemgang, ekstern gennemgang, korrektur og produktionsfaser med rollebaserede opgavetildelinger.
Serier og kataloger
Organiser titler i bogserier, kategorier og et offentligt katalog, så læsere kan gennemse dit forlag efter emne, forfatter eller serie.
Flere formater pr. bog
Sælg eller distribuer hver monografi i flere formater — PDF, EPUB, HTML, indbundet, paperback — fra en enkelt katalogpost med omfattende metadata.
ONIX og DOI metadata
Generer ONIX-poster og registrer DOI'er, så dine monografier er søgbare i bibliotekskataloger, søgemaskiner og akademiske indekser.
Flersproget presse
Kør en presse på flere sprog med lokaliseret grænseflade, metadatafelter og læserrettede sider fra én installation.
Open source og selvhostet
Bygget og vedligeholdt af Public Knowledge Project, er OMP fuldt open source uden gebyrer pr. titel eller leverandørbinding.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Monograph Press
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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