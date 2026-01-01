Open Monograph Press (OMP) er en gratis, open source-udgivelsesplatform udviklet af Public Knowledge Project til universitetsforlag, videnskabelige selskaber og uafhængige akademiske udgivere. Den administrerer den fulde redaktionelle arbejdsgang for bøger — fra indsendelse og intern gennemgang til redigering, produktion og online katalogudgivelse — i et enkelt integreret værktøj.

Selv-hosting af OMP på din egen VPS holder manuskripter, anmelderidentiteter, kontrakter og læseranalyser under din direkte kontrol i stedet for på en tredjepartsforlagstjeneste. Denne skabelon inkluderer en MariaDB-database til pålidelig metadataopbevaring og dirigerer trafik gennem den forudinstallerede Traefik reverse proxy, så dit forlag er tilgængeligt via HTTPS, så snart implementeringen er fuldført.