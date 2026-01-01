Installer MongoDB 4 med ét klik-installation.
Fleksibel dokumentorienteret NoSQL-database til moderne applikationer med dynamiske skemaer og kraftfuld forespørgsel.
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Hvad du kan bygge med MongoDB 4
MongoDB er en førende open source-dokumentdatabase, der lagrer data i fleksible JSON-lignende dokumenter frem for stive relationelle tabeller. Version 4.4 leverer en produktionsklar platform med ACID-multidokumenttransaktioner, et kraftfuldt aggregeringsframework og horisontal skalerbarhed gennem sharding. Dets dynamiske skema lader applikationsdatastrukturer udvikle sig uden komplekse migreringer, hvilket gør det til et naturligt match for moderne udviklingsarbejdsgange.
At køre MongoDB på din egen VPS giver dig dedikeret I/O-ydeevne, fuld konfigurationskontrol og forudsigelige omkostninger sammenlignet med administrerede cloud-databasetjenester. Du kan finjustere hukommelsesallokering, implementere brugerdefinerede backupstrategier og forbinde enhver applikation ved hjælp af de native drivere, der er tilgængelige for hvert større programmeringssprog.
Vigtige funktioner i MongoDB 4
Dokumentdatamodel
Gem hierarkiske, indlejrede data i enkelte dokumenter i stedet for at sprede det ud over flere sammenkædede tabeller, hvilket forenkler applikationskode og forespørgsler.
ACID-transaktioner
Multidokument-ACID-transaktioner garanterer datakonsistens på tværs af samlinger og opfylder pålidelighedskravene for finansielle og kritiske forretningsdata.
Aggregeringsrammeværk
Kraftfulde pipelinebaserede aggregeringsprocesser transformerer data serverside, hvilket muliggør kompleks analyse uden at flytte data til et separat system.
Horisontalskalering
Indbygget sharding fordeler automatisk data på tværs af flere noder og skalerer skrivegennemstrømning og lagerplads, efterhånden som dine data vokser.
Rigt forespørgselssprog
Understøtter fuldtekstsøgning, geospatiale forespørgsler og kompleks filtrering med sekundære indekser optimeret til hvert adgangsmønster.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MongoDB 4
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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