MongoDB er en førende open source-dokumentdatabase, der lagrer data i fleksible JSON-lignende dokumenter frem for stive relationelle tabeller. Version 4.4 leverer en produktionsklar platform med ACID-multidokumenttransaktioner, et kraftfuldt aggregeringsframework og horisontal skalerbarhed gennem sharding. Dets dynamiske skema lader applikationsdatastrukturer udvikle sig uden komplekse migreringer, hvilket gør det til et naturligt match for moderne udviklingsarbejdsgange.

At køre MongoDB på din egen VPS giver dig dedikeret I/O-ydeevne, fuld konfigurationskontrol og forudsigelige omkostninger sammenlignet med administrerede cloud-databasetjenester. Du kan finjustere hukommelsesallokering, implementere brugerdefinerede backupstrategier og forbinde enhver applikation ved hjælp af de native drivere, der er tilgængelige for hvert større programmeringssprog.