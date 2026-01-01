Serge er en open source chat-grænseflade til at køre sprogmodeller fra LLaMA-familien lokalt via llama.cpp, med førsteklasses understøttelse af Alpaca, Vicuna, GPT4All og andre community-finjusteringer. Den samler en SvelteKit web-brugerflade, en FastAPI backend og et Redis-understøttet modelregister i en enkelt container, så du kan hente GGUF-modeller, administrere chatsessioner og finjustere inferensparametre uden at skulle forbinde flere tjenester.

Selv-hosting af Serge holder hver prompt og respons på din egen VPS — ingen ekstern API, ingen telemetri og ingen omkostninger pr. token. CPU-baseret inferens fungerer ud af boksen, hvilket gør det til en praktisk måde at køre private LLM'er på uden at betale for cloud GPU-tid eller tilmelde sig en tredjeparts AI-tjeneste.