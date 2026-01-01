Pastefy er en selvhostet pastebin-platform, der giver udviklere og teams et privat, funktionsrigt alternativ til offentlige kodedelingstjenester. Med syntaksfremhævning for over 100 programmeringssprog, mappeorganisering til snippet-samlinger, adgangskodebeskyttede pastes og konfigurerbar udløbsdato dækker den ethvert kodedelingsscenarie uden at sende følsomt indhold til tredjepartsservere. En REST API muliggør programmatisk snippet-oprettelse fra CI-pipelines, editorer og automatiseringsscripts.

Selvhosting af Pastefy på din VPS holder API-nøgler, databaselegitimationsoplysninger, interne konfigurationer og proprietær logik fuldstændigt inden for din infrastruktur. Du eliminerer størrelses- og hastighedsbegrænsningerne for offentlige pastebin-tjenester og får mulighed for at håndhæve tilpassede dataopbevaringspolitikker, der opfylder din organisations sikkerheds- og compliancekrav.