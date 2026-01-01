Udrul Pastefy med enkeltklikinstallation
Selvhostet pastebin med syntaksfremhævning til 100+ sprog, mappestruktur, adgangskodebeskyttelse og en REST API til programmatisk adgang.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pastefy
Pastefy er en selvhostet pastebin-platform, der giver udviklere og teams et privat, funktionsrigt alternativ til offentlige kodedelingstjenester. Med syntaksfremhævning for over 100 programmeringssprog, mappeorganisering til snippet-samlinger, adgangskodebeskyttede pastes og konfigurerbar udløbsdato dækker den ethvert kodedelingsscenarie uden at sende følsomt indhold til tredjepartsservere. En REST API muliggør programmatisk snippet-oprettelse fra CI-pipelines, editorer og automatiseringsscripts.
Selvhosting af Pastefy på din VPS holder API-nøgler, databaselegitimationsoplysninger, interne konfigurationer og proprietær logik fuldstændigt inden for din infrastruktur. Du eliminerer størrelses- og hastighedsbegrænsningerne for offentlige pastebin-tjenester og får mulighed for at håndhæve tilpassede dataopbevaringspolitikker, der opfylder din organisations sikkerheds- og compliancekrav.
Vigtige funktioner i Pastefy
Syntaksfremhævning
Understøtter over 100 programmerings- og opmærkningssprog med nøjagtig fremhævning, hvilket gør kompleks kode læsbar under gennemgange, fejlfindingssessioner og parprogrammering.
Adgangskodebeskyttede indlæg
Lås følsomme kodestykker med et kodeord, så kun autoriserede modtagere kan se legitimationsoplysninger, konfigurationsfiler eller proprietær kode, der deles under fejlfinding.
Mappeorganisation
Gruppér relaterede kodestykker i mapper, og vedligehold kuraterede samlinger af genanvendelige skabeloner, konfigurationseksempler og referenceimplementeringer.
Indsætningsudløb
Indstil udløbstider, så følsomme fejlfindingsoplysninger, midlertidige tokens og hændelseslogfiler automatisk fjernes uden at kræve manuel oprydning.
REST API-adgang
Opret og hent udklip programmatisk fra CI/CD-pipelines, editor-plugins og automatiseringsscripts med en ligetil REST API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pastefy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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