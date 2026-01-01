Udrul Dufs med én enkeltklikinstallation
Letvægts selvhostet filserver med en overskuelig webbrugerflade, WebDAV-understøttelse og adgangskontrol pr. sti.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dufs
Dufs er en letvægts open source-filserver, der lader dig gennemse, uploade, downloade og administrere filer via en ren webgrænseflade. Den understøtter WebDAV, så du kan montere din lagring som et netværksdrev på Windows, macOS eller Linux ved hjælp af enhver standard filhåndteringsklient – ingen ekstra software er nødvendig på den tilsluttede enhed.
Selv-hosting af Dufs på din VPS holder dine filer på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer, uden cloud-lagringsgebyrer, ingen leverandørbegrænsninger for filstørrelse og ingen tredjepartsadgang til dine data. Konfigurer læse-/skrive- eller skrivebeskyttede adgangsregler pr. mappe, beskyt stier med legitimationsoplysninger, og del filer sikkert over HTTPS via den indbyggede Traefik-integration.
Vigtige funktioner i Dufs
Webfilbrowser
Gennemse, upload, download, omdøb og slet filer fra enhver browser uden at installere yderligere klientsoftware.
WebDAV-protokol
Monter din Dufs-server som et indbygget netværksdrev på Windows, macOS eller Linux ved hjælp af indbygget OS WebDAV-understøttelse.
Stibaseret adgangskontrol
Anvend særskilte læse-/skriveregler eller skrivebeskyttede regler på forskellige mapper, hver beskyttet af individuelle legitimationsoplysninger.
Filsøgning og forhåndsvisning
Søg i dine gemte filer efter navn, og forhåndsvis almindelige formater såsom billeder, tekst og video direkte i browseren.
Enkeltcontainer
Kører som en enkelt letvægtscontainer uden ekstern database – nem at sikkerhedskopiere, migrere og vedligeholde.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dufs
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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