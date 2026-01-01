Dufs er en letvægts open source-filserver, der lader dig gennemse, uploade, downloade og administrere filer via en ren webgrænseflade. Den understøtter WebDAV, så du kan montere din lagring som et netværksdrev på Windows, macOS eller Linux ved hjælp af enhver standard filhåndteringsklient – ingen ekstra software er nødvendig på den tilsluttede enhed.

Selv-hosting af Dufs på din VPS holder dine filer på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer, uden cloud-lagringsgebyrer, ingen leverandørbegrænsninger for filstørrelse og ingen tredjepartsadgang til dine data. Konfigurer læse-/skrive- eller skrivebeskyttede adgangsregler pr. mappe, beskyt stier med legitimationsoplysninger, og del filer sikkert over HTTPS via den indbyggede Traefik-integration.