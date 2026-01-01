Pgweb er en moderne, tværplatform PostgreSQL databasebrowser bygget med Go og distribueret som en enkelt binær fil uden eksterne afhængigheder. Den tilbyder en ren webgrænseflade til at gennemse skemaer, køre brugerdefinerede SQL-forespørgsler og eksportere data — uden kompleksiteten af traditionelle databaseadministrationssuiter.

Implementering af Pgweb på din VPS giver hele dit team en centraliseret, altid tilgængelig databasebrowser sikret bag HTTP basic-autentificering. Den kører sammen med dine PostgreSQL-instanser på et privat netværk, hvilket giver sikker ad hoc-forespørgselsadgang uden at eksponere rå databaseoplysninger for udviklere.