Udrul Pgweb med et-klik-installation.
Letvægts webbaseret PostgreSQL-browser uden afhængigheder til øjeblikkelig databaseudforskning fra enhver moderne browser.
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Hvad du kan bygge med Pgweb
Pgweb er en moderne, tværplatform PostgreSQL databasebrowser bygget med Go og distribueret som en enkelt binær fil uden eksterne afhængigheder. Den tilbyder en ren webgrænseflade til at gennemse skemaer, køre brugerdefinerede SQL-forespørgsler og eksportere data — uden kompleksiteten af traditionelle databaseadministrationssuiter.
Implementering af Pgweb på din VPS giver hele dit team en centraliseret, altid tilgængelig databasebrowser sikret bag HTTP basic-autentificering. Den kører sammen med dine PostgreSQL-instanser på et privat netværk, hvilket giver sikker ad hoc-forespørgselsadgang uden at eksponere rå databaseoplysninger for udviklere.
Vigtige funktioner i Pgweb
Nulafhængigheder
Enkelt binær udrulning betyder, at du kan begynde at gennemse PostgreSQL-databaser på få sekunder uden behov for køretidsbiblioteker eller systempakker.
Multi-sessionsstøtte
Opret forbindelse til og skift mellem flere PostgreSQL-databaser samtidigt, hvilket gør det nemt at sammenligne data på tværs af miljøer.
Dataeksport
Eksporter tabel- og forespørgselsresultater direkte til CSV, JSON eller XML til analyse i regneark og business intelligence-værktøjer.
SSH-tunnelforbindelser
Opret sikker forbindelse til fjernedatabaser via SSH-tunneler uden at eksponere PostgreSQL-porte offentligt eller ændre firewallregler.
Forespørgselshistorik
Sporer automatisk tidligere udførte sætninger, så du hurtigt kan genkalde og genbruge komplekse forespørgsler uden at skulle gentype dem.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pgweb
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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