Installer Ralph i énklikinstallation.
Open source IT-aktivstyring og datacentreinfrastrukturplatform med en fuld REST API.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ralph
Ralph er et open source-system til aktivstyring og CMDB (Configuration Management Database), bygget af Allegro til at administrere IT-infrastruktur i stor skala. Det dækker hele aktivets livscyklus — fra køb og tildeling til udfasning — på tværs af både datacenterracks og backoffice-miljøer, med indbygget datacenter-visualisering til rack-layouts og planlægning af strømkapacitet.
Selv-hosting af Ralph på din VPS giver dit IT-team en enkelt kilde til sandhed for hardwareinventar, softwarelicenser, kontrakter og supportaftaler uden abonnementsomkostninger pr. aktiv. En omfattende REST API gør Ralph ligetil at integrere med eksisterende ticketing-, overvågnings- og indkøbssystemer.
Vigtige funktioner i Ralph
Sporing af aktivlivscyklus
Spor hvert aktiv fra indkøbsordre gennem tildeling, vedligeholdelse og udfasning, med fuld historik og revisionsspor til overholdelse og omkostningsrapportering.
Datacentervisualisering
Kortlæg fysiske racklayout med træk-og-slip-placering, overvåg strømforbrug pr. rack, og planlæg kapacitetsudvidelser, før hardware ankommer.
REST API
En omfattende REST API lader dig integrere Ralph med billetsystemer, overvågningsplatforme og indkøbsværktøjer for at automatisere lageropdateringer og eliminere dobbelt dataindtastning.
Softwarelicensadministration
Spor softwarelicenser, kontrakter og supportaftaler sammen med hardwareaktiver, så du altid ved, hvad der er licenseret, hvor det er implementeret, og hvornår fornyelser forfalder.
Brugerdefinerede arbejdsgange
Definer fleksible arbejdsgangstilstande for aktivets livscyklusfaser, så dine indkøbs-, drifts- og afviklingsprocesser håndhæves konsekvent på tværs af teamet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ralph
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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