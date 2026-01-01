Ralph er et open source-system til aktivstyring og CMDB (Configuration Management Database), bygget af Allegro til at administrere IT-infrastruktur i stor skala. Det dækker hele aktivets livscyklus — fra køb og tildeling til udfasning — på tværs af både datacenterracks og backoffice-miljøer, med indbygget datacenter-visualisering til rack-layouts og planlægning af strømkapacitet.

Selv-hosting af Ralph på din VPS giver dit IT-team en enkelt kilde til sandhed for hardwareinventar, softwarelicenser, kontrakter og supportaftaler uden abonnementsomkostninger pr. aktiv. En omfattende REST API gør Ralph ligetil at integrere med eksisterende ticketing-, overvågnings- og indkøbssystemer.