HFS (HTTP File Server) er en letvægts, selvhostet filudvekslingsserver, der forvandler din VPS til en fuldt funktionel filudvekslingshub, tilgængelig fra enhver browser. Den tilbyder en ren, responsiv webgrænseflade til at gennemse, downloade og uploade filer uden at kræve installation af klientsoftware.

Med indbyggede brugerkonti, adgangskontrol pr. mappe, båndbreddebegrænsning og et virtuelt filsystem giver HFS dig fuld kontrol over, hvem der kan få adgang til hvilke filer. Selvhosting på din egen VPS betyder ubegrænset lagerplads og båndbredde uden månedlige brugergebyrer.