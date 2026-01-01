Udrul HFS med enkeltklikinstallation.
Selvhostet HTTP filserver, der lader dig dele filer direkte fra din disk via en moderne webgrænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med HFS
HFS (HTTP File Server) er en letvægts, selvhostet filudvekslingsserver, der forvandler din VPS til en fuldt funktionel filudvekslingshub, tilgængelig fra enhver browser. Den tilbyder en ren, responsiv webgrænseflade til at gennemse, downloade og uploade filer uden at kræve installation af klientsoftware.
Med indbyggede brugerkonti, adgangskontrol pr. mappe, båndbreddebegrænsning og et virtuelt filsystem giver HFS dig fuld kontrol over, hvem der kan få adgang til hvilke filer. Selvhosting på din egen VPS betyder ubegrænset lagerplads og båndbredde uden månedlige brugergebyrer.
Vigtige funktioner i HFS
Virtuelt filsystem
Organiser delt indhold i en virtuel mappestruktur uafhængigt af dit faktiske disklayout, hvilket giver dig fuld kontrol over, hvad brugerne ser.
Brugerkonti og tilladelser
Opret konti med mappebaserede læse-, skrive- og slettetilladelser, så forskellige brugere kun får adgang til de filer, de er autoriseret til at se.
Genoptagelige overførsler og hentninger
Understøtter genoptagelige overførsler, så store filoperationer overlever netværksafbrydelser uden at starte forfra.
Båndbreddebegrænsning
Indstil upload- og downloadhastighedsgrænser pr. bruger eller globalt for at holde din server responsiv selv under store filoverførsler.
Pluginsystem
Udvid HFS med fællesskabsplugins til miniaturebilleder, LDAP-autentificering, beskyttelse mod brute-force-angreb, temaer og mere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HFS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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