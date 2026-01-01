Apache StreamPark er et top-level Apache-projekt, der forener hele livscyklussen for realtids-stream-behandlingsapplikationer bygget på Apache Flink og Apache Spark. Det kombinerer et udviklerfokuseret framework af forudbyggede API'er og konnektorer med en cloud-native operationskonsol til kompilering, implementering, overvågning og skalering af streaming-jobs fra en enkelt web-brugerflade.

Selv-hosting af StreamPark på din egen VPS holder Flink job-artefakter, implementeringshistorik og operationel metadata under din kontrol, samtidig med at omkostningerne og kompleksiteten ved at køre en separat stream-behandlingskontrolplan på en hyperscaler fjernes.