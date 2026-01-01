Udrul Apache StreamPark med enkeltklikinstallation.
Samlet udviklingsramme for streamingapplikationer og cloud-native realtidsberegningsplatform til Apache Flink og Spark.
Vælg en VPS-pakke til Apache StreamPark
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Apache StreamPark
Apache StreamPark er et top-level Apache-projekt, der forener hele livscyklussen for realtids-stream-behandlingsapplikationer bygget på Apache Flink og Apache Spark. Det kombinerer et udviklerfokuseret framework af forudbyggede API'er og konnektorer med en cloud-native operationskonsol til kompilering, implementering, overvågning og skalering af streaming-jobs fra en enkelt web-brugerflade.
Selv-hosting af StreamPark på din egen VPS holder Flink job-artefakter, implementeringshistorik og operationel metadata under din kontrol, samtidig med at omkostningerne og kompleksiteten ved at køre en separat stream-behandlingskontrolplan på en hyperscaler fjernes.
Vigtige funktioner i Apache StreamPark
Flink og Spark forenet
Udvikl, implementer og drift Apache Flink- og Apache Spark-streamingjobber fra én enkelt konsol med runtime-understøttelse for flere versioner.
Browserbaseret joboprettelse
Skriv Flink SQL- og JAR-baserede applikationer i en webeditor med syntaksfremhævning, afhængighedsstyring og versionshistorik.
Implementering med ét klik
Kør jobs til Standalone, YARN på Hadoop 2.x/3.x eller Kubernetes-klynger direkte fra platformen uden at forlade browseren.
Indbygget overvågning
Overvåg kørende jobs, kontrolpunkter, gemmepunkter og fejlhændelser med realtidsstatus-dashboards og alarm-integrationer.
Rigt konnektorøkosystem
Lever hurtigere med forudbyggede forbindelser til Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse og andre big data- og ML-systemer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache StreamPark
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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