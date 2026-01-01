Qdrant er en produktionsklar open source-vektorlighedssøgemaskine, der er bygget specifikt til AI- og maskinlæringsarbejdsbelastninger. Den gemmer højdimensionelle vektorer sammen med rige payload-metadata og udfører nærmeste nabo-forespørgsler på under et millisekund ved hjælp af HNSW-indeksering, flere afstandsmetrikker og avanceret filtrering — alt sammen tilgængeligt via REST- og gRPC-API'er.

Selv-hosting af Qdrant på en VPS giver dig fuld kontrol over hukommelsesallokering, indekseringskonfiguration og dataresidens uden pris pr. forespørgsel eller forbindelsesbegrænsninger fra administrerede vektordatabasetjenester, hvilket gør den ideel til AI-startups og teams, der skalerer semantisk søgning eller RAG-pipelines.