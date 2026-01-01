Installer Qdrant med installation med ét klik.
Højtydende open source-vektordatabase til semantisk søgning, anbefalinger og AI-drevne applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Qdrant
Qdrant er en produktionsklar open source-vektorlighedssøgemaskine, der er bygget specifikt til AI- og maskinlæringsarbejdsbelastninger. Den gemmer højdimensionelle vektorer sammen med rige payload-metadata og udfører nærmeste nabo-forespørgsler på under et millisekund ved hjælp af HNSW-indeksering, flere afstandsmetrikker og avanceret filtrering — alt sammen tilgængeligt via REST- og gRPC-API'er.
Selv-hosting af Qdrant på en VPS giver dig fuld kontrol over hukommelsesallokering, indekseringskonfiguration og dataresidens uden pris pr. forespørgsel eller forbindelsesbegrænsninger fra administrerede vektordatabasetjenester, hvilket gør den ideel til AI-startups og teams, der skalerer semantisk søgning eller RAG-pipelines.
Vigtige funktioner i Qdrant
Submillisekundsøgning
HNSW-indeksering leverer næsten øjeblikkelige forespørgsler om nærmeste nabo på tværs af millioner af vektorer, og holder AI-applikationer responsive i enhver skala.
Nyttelastfiltrering
Filtrer søgeresultater efter vilkårlige metadatafelter på forespørgselstidspunktet, ved at kombinere vektorsammenligning med strukturerede betingelser i en enkelt anmodning.
Flere afstandsmålinger
Vælg Cosinus-, Euklidisk- eller Prikprodukt-afstand for at matche den indlejringsmodel, der bruges af din applikation, uden at genindeksere data.
REST og gRPC API'er
Integrer Qdrant i ethvert sprog eller framework ved hjælp af OpenAPI REST-grænsefladen eller den højtydende gRPC API til latensfølsomme arbejdsbelastninger.
Kvantiseringssupport
Skalar- og produktkvantisering reducerer hukommelsesforbruget betydeligt, så du kan indeksere større datasæt på den samme hardware uden kvalitetstab.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Qdrant
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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