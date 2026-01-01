KeeWeb er en gratis open source-adgangskodemanager, der kører udelukkende i browseren og er fuldt kompatibel med KeePass (.kdbx)-formatet. Den lader dig åbne og administrere dine eksisterende KeePass-bokse direkte fra din browser uden plugins eller en native klient — din boks forbliver under din kontrol på dit eget lager.

Selv-hosting af KeeWeb på din VPS betyder, at du kan få adgang til dine adgangskoder fra enhver enhed med en browser, samtidig med at applikationen selv holdes privat og uafhængig af tredjeparts cloud-tjenester. Boksfiler sendes aldrig til nogen server; de åbnes og dekrypteres på klientsiden i din browser.