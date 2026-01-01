Implementer KeeWeb med etklikinstallation
Opensource, webbaseret adgangskodemanager fuldt kompatibel med KeePass-databaser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med KeeWeb
KeeWeb er en gratis open source-adgangskodemanager, der kører udelukkende i browseren og er fuldt kompatibel med KeePass (.kdbx)-formatet. Den lader dig åbne og administrere dine eksisterende KeePass-bokse direkte fra din browser uden plugins eller en native klient — din boks forbliver under din kontrol på dit eget lager.
Selv-hosting af KeeWeb på din VPS betyder, at du kan få adgang til dine adgangskoder fra enhver enhed med en browser, samtidig med at applikationen selv holdes privat og uafhængig af tredjeparts cloud-tjenester. Boksfiler sendes aldrig til nogen server; de åbnes og dekrypteres på klientsiden i din browser.
Vigtige funktioner i KeeWeb
KeePass-kompatibilitet
Åbn og rediger enhver .kdbx-fil oprettet af KeePass, KeePassXC eller enhver anden KeePass-kompatibel applikation uden konvertering.
Klientsidesikkerhed
Al hvelvdekryptering sker i din browser – din hovedadgangskode og hvelvindhold forlader aldrig din enhed eller rører serveren.
Flere lagringsbackends
Indlæs bokse fra lokale filer, Dropbox, Google Drive, OneDrive eller enhver WebDAV-kompatibel fjernlagring.
Pluginsupport
Udvid KeeWeb med fællesskabsplugins til temaer, brugerdefinerede felter, OTP-generering og yderligere integrationer.
Tværplatformsadgang
Få adgang til dine adgangskoder fra enhver enhed med en moderne browser – ingen native installation er påkrævet på stationære eller mobile enheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre KeeWeb
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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