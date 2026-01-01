Traccar er et omfattende open source GPS-sporingssystem, der understøtter over 200 kommunikationsprotokoller og fungerer med stort set enhver GPS-enhed på markedet. Organisationer i alle størrelser bruger Traccar til at overvåge køretøjer, aktiver og personale i realtid via en intuitiv webgrænseflade med interaktive kort, geofence-zoner, hastighedsadvarsler og detaljerede turrapporter.

Selv-hosting af Traccar på din egen VPS eliminerer tilbagevendende licensgebyrer pr. enhed, der opkræves af kommercielle platforme, og holder følsomme lokationsdata fuldstændigt under din kontrol. Denne skabelon implementerer Traccar med en PostgreSQL-database til pålidelig, langtidslagring af sporingshistorik, ruter og analyser.