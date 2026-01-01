Open source GPS-sporingsplatform, der understøtter 200+ protokoller til realtidsovervågning af flåder og aktiver.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Traccar
Traccar er et omfattende open source GPS-sporingssystem, der understøtter over 200 kommunikationsprotokoller og fungerer med stort set enhver GPS-enhed på markedet. Organisationer i alle størrelser bruger Traccar til at overvåge køretøjer, aktiver og personale i realtid via en intuitiv webgrænseflade med interaktive kort, geofence-zoner, hastighedsadvarsler og detaljerede turrapporter.
Selv-hosting af Traccar på din egen VPS eliminerer tilbagevendende licensgebyrer pr. enhed, der opkræves af kommercielle platforme, og holder følsomme lokationsdata fuldstændigt under din kontrol. Denne skabelon implementerer Traccar med en PostgreSQL-database til pålidelig, langtidslagring af sporingshistorik, ruter og analyser.
Vigtige funktioner i Traccar
200+ enhedsprotokoller
Tilslut stort set enhver GPS-tracker, OBD-dongle eller smartphone-app med indbygget understøttelse for over 200 kommunikationsprotokoller.
Realtidskortsporing
Overvåg enhedspositioner live på interaktive OpenStreetMap eller Google Maps med automatiske opdateringer og rutevisualisering.
Geofencing og advarsler
Definer geofencezoner og modtag øjeblikkelige notifikationer for indtræden, udtræden, hastighedsovertrædelser og bevægelsesbegivenheder.
Flåderapporter
Generer omfattende rapporter for ture, stop, distance, brændstofforbrug og chaufføradfærdsanalyse.
Multibrugeradgang
Opret brugerkonti med tilladelsesbaseret enhedsdeling til teams, afdelinger eller kunder.
REST API-integration
Integrer sporingsdata med eksterne systemer og dashboards via et veldokumenteret REST API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Traccar
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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