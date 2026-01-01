Udrul DumbDo med ét-klik-installation
Minimalistisk selvhostet huskeliste med filbaseret lagring, mørk tilstand, PWA-understøttelse og valgfri PIN-beskyttelse — ingen database nødvendig.
Vælg en VPS-pakke til DumbDo
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DumbDo
DumbDo er en bevidst simpel to-do-listeapplikation fra DumbWare.io, bygget på filosofien om, at de fleste behov for opgavesporing ikke kræver en database, et kontosystem eller et cloud-abonnement. Opgaver gemmes i en enkelt JSON-fil, hvilket gør sikkerhedskopiering til en enkelt filkopi og migreringer trivielle.
Brugerfladen reagerer rent på enhver skærmstørrelse og skifter automatisk mellem mørk og lys tilstand. Valgfri PIN-beskyttelse (4-10 cifre) sikrer adgang på delte servere. Understøttelse af Progressive Web App betyder, at du kan installere DumbDo på en telefon eller desktop og bruge den offline. Selv-hosting på en VPS holder dine opgavedata private, tilgængelige fra alle enheder og fri for ændringer fra tredjepartstjenester.
Vigtige funktioner i DumbDo
Ingen database påkrævet
Gemmer alle opgaver i en enkelt JSON-fil — intet at klargøre, migrere eller vedligeholde ud over selve containeren.
Mørk og lys tilstand
Følger automatisk systemets farveskemapræference for behagelig visning i ethvert miljø eller på ethvert tidspunkt af dagen.
Progressiv Webapp
Installer DumbDo på enhver enhed for adgang fra startskærmen og offline brug uden at skulle besøge browseren hver gang.
Valgfri PIN-beskyttelse
Indstil en 4-10-cifret PIN-kode for at begrænse adgangen på delte servere, samtidig med at grænsefladen forbliver hurtig at tilgå for autoriserede brugere.
Tilpasselig sidetitel
Omdøb applikationsinstansen for at passe til personlig branding eller for at skelne mellem flere implementeringer på den samme VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DumbDo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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