Op til 70% rabat på DumbDo

Udrul DumbDo med ét-klik-installation

Minimalistisk selvhostet huskeliste med filbaseret lagring, mørk tilstand, PWA-understøttelse og valgfri PIN-beskyttelse — ingen database nødvendig.

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40,99kr./md.
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Udrul DumbDo med ét-klik-installation

Vælg en VPS-pakke til DumbDo

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med DumbDo

DumbDo er en bevidst simpel to-do-listeapplikation fra DumbWare.io, bygget på filosofien om, at de fleste behov for opgavesporing ikke kræver en database, et kontosystem eller et cloud-abonnement. Opgaver gemmes i en enkelt JSON-fil, hvilket gør sikkerhedskopiering til en enkelt filkopi og migreringer trivielle.

Brugerfladen reagerer rent på enhver skærmstørrelse og skifter automatisk mellem mørk og lys tilstand. Valgfri PIN-beskyttelse (4-10 cifre) sikrer adgang på delte servere. Understøttelse af Progressive Web App betyder, at du kan installere DumbDo på en telefon eller desktop og bruge den offline. Selv-hosting på en VPS holder dine opgavedata private, tilgængelige fra alle enheder og fri for ændringer fra tredjepartstjenester.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i DumbDo

Ingen database påkrævet

Gemmer alle opgaver i en enkelt JSON-fil — intet at klargøre, migrere eller vedligeholde ud over selve containeren.

Mørk og lys tilstand

Følger automatisk systemets farveskemapræference for behagelig visning i ethvert miljø eller på ethvert tidspunkt af dagen.

Progressiv Webapp

Installer DumbDo på enhver enhed for adgang fra startskærmen og offline brug uden at skulle besøge browseren hver gang.

Valgfri PIN-beskyttelse

Indstil en 4-10-cifret PIN-kode for at begrænse adgangen på delte servere, samtidig med at grænsefladen forbliver hurtig at tilgå for autoriserede brugere.

Tilpasselig sidetitel

Omdøb applikationsinstansen for at passe til personlig branding eller for at skelne mellem flere implementeringer på den samme VPS.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre DumbDo

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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30-dages tilfredshedsgaranti

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