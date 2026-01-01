DumbDo er en bevidst simpel to-do-listeapplikation fra DumbWare.io, bygget på filosofien om, at de fleste behov for opgavesporing ikke kræver en database, et kontosystem eller et cloud-abonnement. Opgaver gemmes i en enkelt JSON-fil, hvilket gør sikkerhedskopiering til en enkelt filkopi og migreringer trivielle.

Brugerfladen reagerer rent på enhver skærmstørrelse og skifter automatisk mellem mørk og lys tilstand. Valgfri PIN-beskyttelse (4-10 cifre) sikrer adgang på delte servere. Understøttelse af Progressive Web App betyder, at du kan installere DumbDo på en telefon eller desktop og bruge den offline. Selv-hosting på en VPS holder dine opgavedata private, tilgængelige fra alle enheder og fri for ændringer fra tredjepartstjenester.