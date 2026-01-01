Aptabase er en open source- og privatlivsfokuseret analyseplatform bygget til udviklere af mobil-, desktop- og webapplikationer. I modsætning til webstedsanalyseværktøjer, der sporer sidevisninger, fokuserer Aptabase på SDK-baseret hændelsessporing – udviklere instrumenterer deres apps med letvægts-SDK'er til Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri og mere for at indfange navngivne hændelser med valgfrie egenskaber. Resultatet er et dashboard med høj signalværdi, der viser, hvad brugere faktisk gør inde i din applikation, uden cookies, fingeraftryk eller sporing på tværs af websteder.

Selv-hosting af Aptabase på en VPS holder alle analysedata på din egen infrastruktur, hvilket gør GDPR-overholdelse ligetil og eliminerer pris pr. hændelse, som cloud-analyseudbydere opkræver, når brugen vokser.