Op til 70% rabat på Aptabase

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Open source, privatlivsfokuseret analyseplatform til mobil-, desktop- og webapps med letvægts SDK-integration.

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59,99  kr. /md.
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63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Aptabase

Aptabase er en open source- og privatlivsfokuseret analyseplatform bygget til udviklere af mobil-, desktop- og webapplikationer. I modsætning til webstedsanalyseværktøjer, der sporer sidevisninger, fokuserer Aptabase på SDK-baseret hændelsessporing – udviklere instrumenterer deres apps med letvægts-SDK'er til Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri og mere for at indfange navngivne hændelser med valgfrie egenskaber. Resultatet er et dashboard med høj signalværdi, der viser, hvad brugere faktisk gør inde i din applikation, uden cookies, fingeraftryk eller sporing på tværs af websteder.

Selv-hosting af Aptabase på en VPS holder alle analysedata på din egen infrastruktur, hvilket gør GDPR-overholdelse ligetil og eliminerer pris pr. hændelse, som cloud-analyseudbydere opkræver, når brugen vokser.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Aptabase

SDK eventsporing

Instrumenter din app med et enkelt SDK-kald for at spore navngivne begivenheder og egenskaber på tværs af alle platforme uden kompleks opsætning.

Privatliv gennem design

Ingen cookies, ingen fingerprinting og ingen sporing på tværs af websteder – fuldt ud i overensstemmelse med GDPR og privatlivsregler fra starten.

Multiplatform SDK'er

Officielle SDK'er til Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri og mere dækker alle større appudviklingsplatforme.

Realtidsdashboard

Se begivenheder og brugeraktivitet, som de sker, med et rent, minimalistisk dashboard, der fremhæver det vigtige uden støj.

Fuldt dataejerskab

Alle analysedata forbliver på din VPS – ingen leverandørlåsning, ingen pris pr. begivenhed, og ingen tredjepartsplatform modtager dine brugerdata.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Aptabase

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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