Udrul Aptabase med et-klik-installation.
Open source, privatlivsfokuseret analyseplatform til mobil-, desktop- og webapps med letvægts SDK-integration.
Vælg en VPS-pakke til Aptabase
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Aptabase
Aptabase er en open source- og privatlivsfokuseret analyseplatform bygget til udviklere af mobil-, desktop- og webapplikationer. I modsætning til webstedsanalyseværktøjer, der sporer sidevisninger, fokuserer Aptabase på SDK-baseret hændelsessporing – udviklere instrumenterer deres apps med letvægts-SDK'er til Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri og mere for at indfange navngivne hændelser med valgfrie egenskaber. Resultatet er et dashboard med høj signalværdi, der viser, hvad brugere faktisk gør inde i din applikation, uden cookies, fingeraftryk eller sporing på tværs af websteder.
Selv-hosting af Aptabase på en VPS holder alle analysedata på din egen infrastruktur, hvilket gør GDPR-overholdelse ligetil og eliminerer pris pr. hændelse, som cloud-analyseudbydere opkræver, når brugen vokser.
Vigtige funktioner i Aptabase
SDK eventsporing
Instrumenter din app med et enkelt SDK-kald for at spore navngivne begivenheder og egenskaber på tværs af alle platforme uden kompleks opsætning.
Privatliv gennem design
Ingen cookies, ingen fingerprinting og ingen sporing på tværs af websteder – fuldt ud i overensstemmelse med GDPR og privatlivsregler fra starten.
Multiplatform SDK'er
Officielle SDK'er til Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri og mere dækker alle større appudviklingsplatforme.
Realtidsdashboard
Se begivenheder og brugeraktivitet, som de sker, med et rent, minimalistisk dashboard, der fremhæver det vigtige uden støj.
Fuldt dataejerskab
Alle analysedata forbliver på din VPS – ingen leverandørlåsning, ingen pris pr. begivenhed, og ingen tredjepartsplatform modtager dine brugerdata.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Aptabase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.