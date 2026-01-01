Grist er et open source relationelt regneark, der kombinerer regnearks velkendte brugervenlighed med databasernes kraft. Teams bruger det til at organisere data, opbygge brugerdefinerede visninger, oprette dashboards og designe interaktive applikationer uden at skrive kode, hvilket gør det til et alsidigt selvhostet alternativ til Airtable.

Med Python-formler, granulære adgangskontroller, en REST API og brugerdefinerede widgets giver Grist både tekniske og ikke-tekniske brugere mulighed for at bygge sofistikerede dataapplikationer. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring, Redis til ydeevne-caching og Traefik HTTPS-routing for sikker teamadgang.