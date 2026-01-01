Installer Grist med etklikinstallation.
Open source regnearksdatabasehybrid som et selvhostet Airtable-alternativ.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Grist
Grist er et open source relationelt regneark, der kombinerer regnearks velkendte brugervenlighed med databasernes kraft. Teams bruger det til at organisere data, opbygge brugerdefinerede visninger, oprette dashboards og designe interaktive applikationer uden at skrive kode, hvilket gør det til et alsidigt selvhostet alternativ til Airtable.
Med Python-formler, granulære adgangskontroller, en REST API og brugerdefinerede widgets giver Grist både tekniske og ikke-tekniske brugere mulighed for at bygge sofistikerede dataapplikationer. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring, Redis til ydeevne-caching og Traefik HTTPS-routing for sikker teamadgang.
Vigtige funktioner i Grist
Relationel Datamodel
Sammenkæd tabeller med referencer og opslag som en database, samtidig med at du bevarer den velkendte redigeringsoplevelse fra et regneark.
Pythonformler
Brug fuld Python til beregninger og datatransformationer i stedet for begrænsede regnearksformelsprog.
Brugerdefinerede visninger og layouts
Opret kortvisninger, diagrammer, kalendere og brugerdefinerede widget-layouts for at visualisere og interagere med dine data på enhver måde.
Granulær adgangskontrol
Indstil tilladelser på dokument-, tabel-, kolonne- og rækkeniveau for præcis kontrol over teamsamarbejde og datasynlighed.
REST API-integration
Fuld API-adgang muliggør læsning, skrivning og automatisering af dataoperationer for problemfri integration med eksterne værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grist
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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