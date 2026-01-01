Nuclio er en højtydende open source serverløs platform til behandling af hændelser og data i realtid. Den kører din kode som funktioner, der reagerer på en bred vifte af triggere — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS og planlagte cron-job — og skalerer automatisk hver funktion op og ned baseret på efterspørgsel. Funktioner kører i dedikerede containere, der er bygget og implementeret direkte fra browser-dashboardet.

I modsætning til generelle automatiseringsværktøjer er Nuclio udviklet til hastighed, idet den behandler hundredtusindvis af hændelser per sekund per proces, med valgfri GPU-acceleration til machine learning-inferens. Selv-hosting af Nuclio på din egen VPS holder dine datapiplines, modeller og hændelseskilder under din fulde kontrol, uden cloud-gebyrer per kald og uden vendor lock-in.