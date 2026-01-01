Udrul Nuclio i et-kliks-installation
Højtydende open source serverløs platform til realtidsbegivenheds- og databehandling med automatisk skalering og GPU-understøttelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Nuclio
Nuclio er en højtydende open source serverløs platform til behandling af hændelser og data i realtid. Den kører din kode som funktioner, der reagerer på en bred vifte af triggere — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS og planlagte cron-job — og skalerer automatisk hver funktion op og ned baseret på efterspørgsel. Funktioner kører i dedikerede containere, der er bygget og implementeret direkte fra browser-dashboardet.
I modsætning til generelle automatiseringsværktøjer er Nuclio udviklet til hastighed, idet den behandler hundredtusindvis af hændelser per sekund per proces, med valgfri GPU-acceleration til machine learning-inferens. Selv-hosting af Nuclio på din egen VPS holder dine datapiplines, modeller og hændelseskilder under din fulde kontrol, uden cloud-gebyrer per kald og uden vendor lock-in.
Vigtige funktioner i Nuclio
Realtidsbegivenhedsudløsere
Udløs funktioner fra HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS og cron-planer uden at skrive nogen sammenkoblingskode.
Automatisk skalering
Hver funktion skalerer op under belastning og ned igen, når den er inaktiv, hvilket holder ressourceforbruget effektivt på tværs af dine arbejdsbelastninger.
Flersprogskørselsmiljøer
Skriv funktioner i Go, Python, Java, .NET, Node.js eller Shell ved at bruge den runtime, der passer bedst til hvert job.
GPU-accelereret inferens
Tilknyt GPU'er til funktioner for hurtig maskinlæringsinferens og datatunge realtidsbehandlingspipelines.
Browserbaseret kontrolpanel
Byg, udrul, aktiver og overvåg funktioner fra en overskuelig webbrugerflade uden nogensinde at forlade browseren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Nuclio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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