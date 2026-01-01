Semaphore er en moderne open source-webgrænseflade til styring og kørsel af DevOps-automatiseringsværktøjer. Den tilbyder et overskueligt dashboard til udførelse af Ansible playbooks, Terraform-planer, OpenTofu-konfigurationer, Bash-scripts og Pulumi stacks uden at kræve kommandolinjeadgang. Teams kan administrere beholdninger, legitimationsoplysninger og udførelseshistorik via browseren, samtidig med at de bevarer fuld kontrol over deres infrastrukturkode.

Selv-hosting af Semaphore på din VPS centraliserer al automatiseringsudførelse med revisionsspor, planlagte kørsler og teamadgangskontroller. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og en administratorkonto, der oprettes automatisk ved første lancering med de legitimationsoplysninger, du konfigurerer under implementeringen.