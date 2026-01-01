Moderne web-brugerflade til at køre Ansible playbooks, Terraform planer, Bash scripts og Pulumi stacks.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Semaphore
Semaphore er en moderne open source-webgrænseflade til styring og kørsel af DevOps-automatiseringsværktøjer. Den tilbyder et overskueligt dashboard til udførelse af Ansible playbooks, Terraform-planer, OpenTofu-konfigurationer, Bash-scripts og Pulumi stacks uden at kræve kommandolinjeadgang. Teams kan administrere beholdninger, legitimationsoplysninger og udførelseshistorik via browseren, samtidig med at de bevarer fuld kontrol over deres infrastrukturkode.
Selv-hosting af Semaphore på din VPS centraliserer al automatiseringsudførelse med revisionsspor, planlagte kørsler og teamadgangskontroller. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og en administratorkonto, der oprettes automatisk ved første lancering med de legitimationsoplysninger, du konfigurerer under implementeringen.
Vigtige funktioner i Semaphore
Ansible playbookkører
Udfør Ansible playbooks fra en webbrugerflade med inventarstyring, variabelinjektion og output-streaming i realtid.
Multiværktøjssupport
Kør Terraform, OpenTofu, Pulumi og Bash-scripts sammen med Ansible fra en enkelt samlet grænseflade.
Planlagt udførelse
Planlæg automatiseringskørsler med cron-udtryk, og se udførelseshistorik med detaljerede logfiler og statussporing.
Legitimationsstyring
Opbevar SSH-nøgler, legitimationsoplysninger til cloud-udbydere og adgangskoder til vault sikkert med krypteret lagring.
Teamsamarbejde
Administrer teamadgang med projektbaserede tilladelser, så medlemmer kan udføre autoriserede opgaver uden direkte serveradgang.
Git-integration
Hent playbooks og automatiseringskode direkte fra Git-repositories med valg af branch og tag pr. opgave.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Semaphore
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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