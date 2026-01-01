Para er et skalerbart open source backend-framework, der håndterer objektvedvarelse, fuldtekstsøgning, caching og autentificering, så udviklere kan fokusere på at bygge deres applikation i stedet for dens infrastruktur. Det eksponerer alt via en ren JSON REST API, sikret med JWT-tokens eller AWS Signature V4, klar til at betjene enhver frontend, mobilapp eller service.

Standardopsætningen kører fuldstændig selvstændigt med en indlejret H2-database og Lucene-søgemaskine – ingen ekstern database påkrævet. Selv-hosting på din VPS giver dig en privat backend API uden gebyrer pr. anmodning, fuld datakontrol og understøttelse af plugins, der udskifter med PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller Elasticsearch, efterhånden som dine behov vokser.