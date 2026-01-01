Implementer Para med ét-klik-installation
Open source backend-rammeværk, der leverer en JSON REST API til objektvedholdenhed, fuldtekstsøgning og multi-tenancy.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Para
Para er et skalerbart open source backend-framework, der håndterer objektvedvarelse, fuldtekstsøgning, caching og autentificering, så udviklere kan fokusere på at bygge deres applikation i stedet for dens infrastruktur. Det eksponerer alt via en ren JSON REST API, sikret med JWT-tokens eller AWS Signature V4, klar til at betjene enhver frontend, mobilapp eller service.
Standardopsætningen kører fuldstændig selvstændigt med en indlejret H2-database og Lucene-søgemaskine – ingen ekstern database påkrævet. Selv-hosting på din VPS giver dig en privat backend API uden gebyrer pr. anmodning, fuld datakontrol og understøttelse af plugins, der udskifter med PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller Elasticsearch, efterhånden som dine behov vokser.
Vigtige funktioner i Para
JSON-objektpersistering
Gem, hent og forespørg ethvert objekt via en ren REST API understøttet af et pluggbart databaselag, der understøtter H2, PostgreSQL, MySQL og MongoDB.
Indbygget søgning
Lucene-drevet fuldtekstsøgning fungerer med det samme uden ekstra konfiguration, hvilket muliggør øjeblikkelig søgning på tværs af alle lagrede objekter.
Flerbrugerarkitektur
Isoler data efter applikation med indbygget multi-tenancy – hver app får sin egen tabel, søgeindeks og cache-navneområde.
JWT-autentificering
Autentificer API-anmodninger med JWT-tokens eller AWS Signature V4, med indbygget brugerstyring og understøttelse af socialt login.
Pluginøkosystem
Udskift standard H2- og Lucene-backends med PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB eller Hazelcast ved hjælp af officielle plugins, efterhånden som dine behov vokser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Para
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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