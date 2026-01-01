Forgejo er en fællesskabsdrevet, selvhostet Git-tjeneste, der opstod som en fork af Gitea med et stærkt fokus på gennemsigtighed og brugerindflydelse. Den giver teams alt, hvad de behøver for at hoste, samarbejde om og administrere softwareprojekter – fra repository-styring og kodegennemgang til problemsporing, wikier og indbyggede CI/CD-handlinger – i en letvægts, ressourceeffektiv pakke, der kører komfortabelt på en lille VPS.

Selvhosting af din Git-infrastruktur med Forgejo betyder fuldt ejerskab over din kildekode, ingen afhængighed af tredjepartsplatforme og fuld overholdelse af krav til datalagring. Du får samarbejdsfunktioner i virksomhedsklasse uden prissætning pr. brugerlicens eller risikoen for politikændringer fra eksterne udbydere, der låser dit team ude af deres egne repositories.