Udrul Forgejo med enkeltklikinstallation.
Letvægts selvhostet Git-tjeneste med en komplet webgrænseflade, pull-anmodninger, problemsporing og CI/CD-pipelines.
Vælg en VPS-pakke til Forgejo
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Forgejo
Forgejo er en fællesskabsdrevet, selvhostet Git-tjeneste, der opstod som en fork af Gitea med et stærkt fokus på gennemsigtighed og brugerindflydelse. Den giver teams alt, hvad de behøver for at hoste, samarbejde om og administrere softwareprojekter – fra repository-styring og kodegennemgang til problemsporing, wikier og indbyggede CI/CD-handlinger – i en letvægts, ressourceeffektiv pakke, der kører komfortabelt på en lille VPS.
Selvhosting af din Git-infrastruktur med Forgejo betyder fuldt ejerskab over din kildekode, ingen afhængighed af tredjepartsplatforme og fuld overholdelse af krav til datalagring. Du får samarbejdsfunktioner i virksomhedsklasse uden prissætning pr. brugerlicens eller risikoen for politikændringer fra eksterne udbydere, der låser dit team ude af deres egne repositories.
Vigtige funktioner i Forgejo
Fuld Githosting
Host repositories med SSH- og HTTPS-adgang, branchbeskyttelse og en webbaseret diff-fremviser til kodegennemgang.
Pull Requests og Gennemgange
Struktureret workflow for kodegennemgang med inline-kommentarer, godkendelseskrav og fusionsstrategier til kvalitetskontrol.
Problemsporing
Indbygget problemsporing med etiketter, milepæle og projekttavler til at styre arbejdet sammen med den kode, det vedrører.
Indbyggede CI/CD-handlinger
GitHub Actions-kompatibel automatisering lader dig køre tests og implementeringer direkte i Forgejo uden eksterne CI-tjenester.
Pakkeregister
Host Docker-images, NPM-pakker og andre artefakter på den samme platform som din kildekode for en samlet forsyningskæde.
Føderationssupport
ActivityPub-baseret føderation muliggør instans-overskridende samarbejde, hvilket reducerer afhængigheden af en enkelt centraliseret hostingudbyder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Forgejo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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