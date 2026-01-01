Kener er et open source-statussidesystem bygget med SvelteKit, der lader teams overvåge tjenester og kommunikere nedbrud transparent. Det understøtter flere monitortyper — HTTP/API-endepunkter, TCP, DNS, SSL-certifikater, ping, SQL-forespørgsler, heartbeats og spilservere — hver sporet og vist på en offentlig statusside med oppetidshistorik og responstidsdiagrammer.

Selv-hosting af Kener på din VPS holder alle overvågningsdata og hændelseshistorik under din kontrol. Den inkluderede Redis-instans håndterer jobkøer og caching, mens applikationsdata som standard gemmes i SQLite — ingen ekstern database påkrævet. Den første bruger, der registrerer sig på instansen, bliver administrator.