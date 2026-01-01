Udrul Kener med énkliksinstallation
Open source-statussideplatform til overvågning af tjenester og kommunikation af hændelser til brugere i realtid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kener
Kener er et open source-statussidesystem bygget med SvelteKit, der lader teams overvåge tjenester og kommunikere nedbrud transparent. Det understøtter flere monitortyper — HTTP/API-endepunkter, TCP, DNS, SSL-certifikater, ping, SQL-forespørgsler, heartbeats og spilservere — hver sporet og vist på en offentlig statusside med oppetidshistorik og responstidsdiagrammer.
Selv-hosting af Kener på din VPS holder alle overvågningsdata og hændelseshistorik under din kontrol. Den inkluderede Redis-instans håndterer jobkøer og caching, mens applikationsdata som standard gemmes i SQLite — ingen ekstern database påkrævet. Den første bruger, der registrerer sig på instansen, bliver administrator.
Vigtige funktioner i Kener
Multiprotokolovervågning
Overvåg HTTP-slutpunkter, TCP-porte, DNS-poster, SSL-certifikater, ping-mål, heartbeats og spilservere fra ét samlet dashboard.
Hændelseshåndtering
Opret hændelsesrapporter med tidsstemplede statustidslinjer, offentliggør løbende opdateringer, og arkiver løsninger for en gennemsigtig nedbrudshistorik.
Planlagt vedligeholdelse
Annoncer planlagt nedetid på forhånd, så brugere kan se kommende vedligeholdelsesvinduer på statussiden, før tjenesten afbrydes.
Flerkanalsnotifikationer
Advar dit team via e-mail, Slack, Discord eller webhooks i det øjeblik en monitor skifter status eller genopretter sig.
Indlejrbare statusmærker
Tilføj livestatusbadges eller iframes til din dokumentation, hjemmeside eller app-dashboard for at vise servicestatus direkte.
Rollebaseret adgang
Inviter teammedlemmer med forskellige roller til at samarbejde om hændelsesopdateringer og overvåge konfiguration uden at dele administratoradgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kener
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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