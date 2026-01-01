Tolgee er en open source lokaliserings- og oversættelsesstyringsplatform, der lader udviklingsteams administrere alle deres app-oversættelsesnøgler ét sted. Dens fremtrædende funktion er in-context redigering – oversættere kan ændre strenge direkte i den kørende applikation uden at røre ved kodefiler.

Selv-hosting af Tolgee på en VPS holder alle oversættelsesdata under din kontrol og eliminerer gebyrer pr. streng eller pr. plads, som er almindelige i SaaS-alternativer. SDK'er til React, Angular, Vue og andre frameworks integreres direkte med platformen, og en REST API understøtter CI/CD pipeline-automatisering.