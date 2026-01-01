Udrul Tolgee med ét klik.
Open source-lokaliseringsplatform med kontekstuel redigering og SDK-integrationer til oversættelse af apps til flere sprog.
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Hvad du kan bygge med Tolgee
Tolgee er en open source lokaliserings- og oversættelsesstyringsplatform, der lader udviklingsteams administrere alle deres app-oversættelsesnøgler ét sted. Dens fremtrædende funktion er in-context redigering – oversættere kan ændre strenge direkte i den kørende applikation uden at røre ved kodefiler.
Selv-hosting af Tolgee på en VPS holder alle oversættelsesdata under din kontrol og eliminerer gebyrer pr. streng eller pr. plads, som er almindelige i SaaS-alternativer. SDK'er til React, Angular, Vue og andre frameworks integreres direkte med platformen, og en REST API understøtter CI/CD pipeline-automatisering.
Vigtige funktioner i Tolgee
Kontekstuel redigering
Oversættere kan redigere strenge direkte i din live applikationsgrænseflade, hvilket eliminerer behovet for at lede gennem nøglefiler.
Flersprogsstyring
Administrer alle oversættelsesnøgler og deres værdier på tværs af alle målsprog fra et enkelt, organiseret dashboard.
Framework-SDK'er
Officielle SDK'er til React, Angular, Vue og Svelte integrerer Tolgee direkte i din applikations byggeproces.
Maskinoversættelse
Forudfyld automatisk oversættelser ved hjælp af Google Translate, DeepL eller AWS Translate for at fremskynde lokaliseringsarbejdsgange.
REST API og CLI
Automatiser oversættelsesimport og -eksport i CI/CD-pipelines ved hjælp af REST API'et eller kommandolinjeværktøjet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tolgee
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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