Implementer Readeck i en enkeltklikinstallation
Selvhostet læs-senere- og bogmærkestyring, der gemmer det læsbare indhold af enhver webside for evigt.
Vælg en VPS-pakke til Readeck
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Readeck
Readeck er en letvægts, open source bogmærkestyring og læs-senere-applikation, der fanger den læsbare tekst, billeder og artikler fra enhver URL i det øjeblik, du gemmer den. Hvert bogmærke gemmes som et enkelt, uforanderligt ZIP-arkiv, så dine gemte artikler forbliver tilgængelige, selv når den originale side ændres eller forsvinder fra nettet.
Selv-hosting af Readeck på din egen VPS holder din læseliste, fremhævelser og etiketter fuldt ud under din kontrol, uden tredjepartssporing, ingen gebyrer pr. konto og ingen risiko for, at en betalt tjeneste lukker ned. En enkelt Go-binær understøttet af SQLite betyder meget lavt ressourceforbrug og en flydende oplevelse selv på små VPS-planer.
Vigtige funktioner i Readeck
Langtidsarkivering
Hvert bogmærke gemmes som et uforanderligt ZIP-arkiv, så gemte artikler forbliver læsbare, selv når den originale side er væk.
EPUB og OPDS-eksport
Eksporter enhver artikel eller samling til EPUB, og få adgang til dit bibliotek direkte fra e-læsere, der understøtter OPDS-kataloger.
Højdepunkter og etiketter
Marker vigtige passager og organiser bogmærker med etiketter, favoritter og arkiver for hurtigt at finde dem senere.
Smartsamlinger
Gem søgeforespørgsler som samlinger for automatisk at gruppere bogmærker efter etiket, websted eller ethvert andet filter, du definerer.
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af artikeltitler, indhold og etiketter for øjeblikkeligt at finde ethvert afsnit fra dit gemte bibliotek.
Browserudvidelser
Gem sider med ét klik ved hjælp af de officielle Firefox- og Chrome-udvidelser, uden at kopiere og indsætte.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Readeck
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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