Readeck er en letvægts, open source bogmærkestyring og læs-senere-applikation, der fanger den læsbare tekst, billeder og artikler fra enhver URL i det øjeblik, du gemmer den. Hvert bogmærke gemmes som et enkelt, uforanderligt ZIP-arkiv, så dine gemte artikler forbliver tilgængelige, selv når den originale side ændres eller forsvinder fra nettet.

Selv-hosting af Readeck på din egen VPS holder din læseliste, fremhævelser og etiketter fuldt ud under din kontrol, uden tredjepartssporing, ingen gebyrer pr. konto og ingen risiko for, at en betalt tjeneste lukker ned. En enkelt Go-binær understøttet af SQLite betyder meget lavt ressourceforbrug og en flydende oplevelse selv på små VPS-planer.