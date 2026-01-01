Udrul GitLab med ét-kliks installation.
Komplet open source DevOps-platform, der kombinerer Git-hosting, CI/CD-pipelines og projektstyring i én applikation.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GitLab
GitLab Community Edition er en alt-i-én DevOps-platform, der kombinerer Git-repository-hosting, CI/CD-automatisering, problemsporing, kodegennemgang og containerregister i en enkelt selvhostet applikation. Den eliminerer behovet for at integrere flere separate værktøjer og giver teams en komplet softwareudviklingslivscyklusplatform under fuld organisatorisk kontrol.
Selvhosting af GitLab fjerner prisfastsættelse pr. bruger og holder kildekode, CI/CD-hemmeligheder og sikkerhedsscanningsresultater på infrastruktur, du ejer. Bemærk: den første opstart tager 3-10 minutter, da alle interne tjenester initialiseres – 502-fejl i dette tidsrum er normale. Minimum 2 CPU-kerner og 4 GB RAM anbefales til implementeringer for små teams.
Vigtige funktioner i GitLab
Indbyggede CI/CD pipelines
Integrerede pipelineafviklere automatiserer test, Docker-image-builds og udrulninger uden at være afhængig af Jenkins eller eksterne CI-tjenester.
Containerregister
Opbevar og administrer Docker-images direkte sammen med din kode i et indbygget privat containerregister.
Arbejdsgange for fletningsanmodninger
Kodegennemgang med inline-kommentarer, godkendelsesregler og fletteanmodningsskabeloner sikrer kvalitetsporte for hver ændring.
Sikkerhedsscanning
Indbygget SAST, afhængighedsscanning og hemmelighedsdetektion identificerer sårbarheder, før kode når produktion.
Problemsporing og planlægning
Tavler, milepæle, etiketter og køreplaner lader teams planlægge og spore arbejde på den samme platform, hvor koden bor.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GitLab
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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