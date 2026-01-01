GitLab Community Edition er en alt-i-én DevOps-platform, der kombinerer Git-repository-hosting, CI/CD-automatisering, problemsporing, kodegennemgang og containerregister i en enkelt selvhostet applikation. Den eliminerer behovet for at integrere flere separate værktøjer og giver teams en komplet softwareudviklingslivscyklusplatform under fuld organisatorisk kontrol.

Selvhosting af GitLab fjerner prisfastsættelse pr. bruger og holder kildekode, CI/CD-hemmeligheder og sikkerhedsscanningsresultater på infrastruktur, du ejer. Bemærk: den første opstart tager 3-10 minutter, da alle interne tjenester initialiseres – 502-fejl i dette tidsrum er normale. Minimum 2 CPU-kerner og 4 GB RAM anbefales til implementeringer for små teams.