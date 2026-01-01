Installer Agenta med et-klik-installation.
Open source LLMOps-platform, der kombinerer prompt engineering, evaluering og observerbarhed i ét samlet arbejdsområde.
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Hvad du kan bygge med Agenta
Agenta er en ende-til-ende LLMOps-platform, der samler arbejdsgange til implementering af produktions-LLM-applikationer. Teams bruger den til at iterere på prompter i et side-om-side-legeplads, versionskonfigurationer, køre automatiserede evalueringer mod testsæt og spore live-anmodninger med fuld observerbarhed — alt sammen fra den samme grænseflade.
Selv-hosting på din egen VPS holder prompter, evalueringsdatasæt og sporingsdata inden for den infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen gebyrer pr. sæde, ingen token-kvoter på sporinger og fuld frihed til at integrere enhver LLM-udbyder via de inkluderede SDK- og proxytjenester.
Vigtige funktioner i Agenta
Prompt-legeplads
Sammenlign prompter side om side på tværs af modeller og parametre i en visuel legeplads, og promover derefter vindende varianter til versionerede konfigurationer.
Automatiseret evaluering
Kør prompter mod testsæt ved hjælp af indbyggede evaluatorer eller brugerdefineret kode for at score korrekthed, lighed og regressioner før implementering.
LLM observerbarhed
Spor hver anmodning gennem indlejrede spans med fulde input-, output-, latenstid- og omkostningsmålinger for enhver LLM-udbyder eller ethvert framework.
Promptversionering
Administrer promptkonfigurationer som versionerede artefakter med miljøer, tilbagerulninger og et register, der afkobler prompts fra applikationskode.
Framework-agnostisk
SDK'er og OpenTelemetry-kompatibel sporing integreres med LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic og enhver anden LLM-stak.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Agenta
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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