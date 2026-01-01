Agenta er en ende-til-ende LLMOps-platform, der samler arbejdsgange til implementering af produktions-LLM-applikationer. Teams bruger den til at iterere på prompter i et side-om-side-legeplads, versionskonfigurationer, køre automatiserede evalueringer mod testsæt og spore live-anmodninger med fuld observerbarhed — alt sammen fra den samme grænseflade.

Selv-hosting på din egen VPS holder prompter, evalueringsdatasæt og sporingsdata inden for den infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen gebyrer pr. sæde, ingen token-kvoter på sporinger og fuld frihed til at integrere enhver LLM-udbyder via de inkluderede SDK- og proxytjenester.