Huginn er en open source-automatiseringsplatform, der lader dig bygge agenter til at overvåge hjemmesider, spore dataændringer, aggreger indhold og udføre flertrinsarbejdsgange — alt sammen på din egen infrastruktur. Tænk på det som en selvhostet IFTTT eller Zapier uden ratebegrænsninger og uden abonnementsgebyrer. Agenter kan overvåge begivenheder, transformere og dirigere data mellem tjenester, sende notifikationer og koordinere komplekse pipelines via en visuel webgrænseflade.

At køre Huginn på din VPS betyder, at automatiseringsarbejdsgange udføres pålideligt døgnet rundt med fuld adgang til interne systemer og private datakilder, som skybaserede automatiseringstjenester ikke kan nå, samtidig med at dine API-nøgler og forretningslogik forbliver fuldstændig under din kontrol.