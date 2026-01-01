Implementer Huginn i et-klik-installation
Selvhostet automatiseringsplatform til at bygge intelligente overvågningsagenter, der overvåger nettet og handler på dine vegne.
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Hvad du kan bygge med Huginn
Huginn er en open source-automatiseringsplatform, der lader dig bygge agenter til at overvåge hjemmesider, spore dataændringer, aggreger indhold og udføre flertrinsarbejdsgange — alt sammen på din egen infrastruktur. Tænk på det som en selvhostet IFTTT eller Zapier uden ratebegrænsninger og uden abonnementsgebyrer. Agenter kan overvåge begivenheder, transformere og dirigere data mellem tjenester, sende notifikationer og koordinere komplekse pipelines via en visuel webgrænseflade.
At køre Huginn på din VPS betyder, at automatiseringsarbejdsgange udføres pålideligt døgnet rundt med fuld adgang til interne systemer og private datakilder, som skybaserede automatiseringstjenester ikke kan nå, samtidig med at dine API-nøgler og forretningslogik forbliver fuldstændig under din kontrol.
Vigtige funktioner i Huginn
Tilpasset Agentbygger
Opret overvågnings- og automatiseringsagenter via en visuel grænseflade uden at skrive kode, ved at forbinde webtjenester og datakilder til arbejdsgange.
Overvågning af hjemmeside
Spor indholdsændringer på ethvert website, og udløs handlinger, når priser falder, nyheder dukker op, eller specifikke søgeord registreres.
Planlagt udførelse
Kør agenter på cron-lignende tidsplaner eller udløs dem via begivenheder, hvilket sikrer, at tidsfølsomme automatiseringer aldrig går glip af deres vindue.
Datatransformation
Filtrer, parse, og omformater data mellem trin ved hjælp af indbyggede transformationsagenter, der håndterer JSON-, XML- og regex-mønstre.
Flerbrugersupport
Rollebaserede tilladelser lader teams dele og samarbejde om automatiseringsarbejdsgange uden at afsløre følsomme agentlegitimationsoplysninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Huginn
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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