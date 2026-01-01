Udrul RetroAssembly med enkeltklikinstallation.
Selvhostet retrospilsbibliotek og browserbaseret emulator, der understøtter 25+ klassiske konsoller med automatisk grafik og gemte spilpositioner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med RetroAssembly
RetroAssembly er en selvhostet webapplikation, der forvandler din browser til et personligt retro-spillekabinet. Upload din ROM-samling, og spil titler fra over 25 klassiske platforme — herunder NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade og Atari — direkte i browseren uden plugins eller downloads.
Platformen henter automatisk coverbilleder og spilmetadata, så dit bibliotek ligner en ordentlig samling i stedet for en filliste. Gemte spil, spil-tilbagespoling, retrostil-shader-effekter og mobile controllere på skærmen er alle indbygget. Selv-hosting holder din ROM-samling på din egen server, privat og kun tilgængelig for konti, du opretter.
Vigtige funktioner i RetroAssembly
25+ konsolsupport
Spil spil fra NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan og mange flere platforme i browseren.
Automatisk kunstværksdetektion
Boksomslag og spilmetadata hentes automatisk, så dit bibliotek viser flotte visuelle elementer i stedet for bare filnavne.
Gemte tilstande og spol tilbage
Gem og gendan fremskridt på ethvert tidspunkt med automatiske tilstandsøjebliksbilleder og spiltilbagespoling på understøttede emulatorer.
Mobilvenlige kontroller
En indbygget virtuel controller på skærmen gør det nemt at spille på telefoner og tablets uden en fysisk gamepad.
Retro visuelle shadere
Valgfrie CRT og andre shader-effekter genskaber udseendet af originale hardwareskærme for en mere autentisk oplevelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RetroAssembly
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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