RetroAssembly er en selvhostet webapplikation, der forvandler din browser til et personligt retro-spillekabinet. Upload din ROM-samling, og spil titler fra over 25 klassiske platforme — herunder NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade og Atari — direkte i browseren uden plugins eller downloads.

Platformen henter automatisk coverbilleder og spilmetadata, så dit bibliotek ligner en ordentlig samling i stedet for en filliste. Gemte spil, spil-tilbagespoling, retrostil-shader-effekter og mobile controllere på skærmen er alle indbygget. Selv-hosting holder din ROM-samling på din egen server, privat og kun tilgængelig for konti, du opretter.