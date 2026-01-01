Faktory er en selvstændig baggrundsjobserver, der bringer kraftfuld jobbehandling til ethvert programmeringssprog. Den tilbyder en simpel protokolbaseret grænseflade, så arbejdere skrevet i Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP og mere alle kan dele den samme jobinfrastruktur uden at være bundet til et enkelt sprogøkosystem.

At hoste Faktory selv på din VPS giver dig fuld kontrol over jobkøer, genforsøgslogik og ydeevnedata. Det indbyggede web-dashboard lader dig overvåge gennemløb, inspicere mislykkede job og administrere køer i realtid uden yderligere værktøjer.