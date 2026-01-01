Udrul Faktory med enkeltklikinstallation
Højtydende, sprogagnostisk baggrundsjobserver med en indbygget web-brugerflade til overvågning og administration af jobs.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Faktory
Faktory er en selvstændig baggrundsjobserver, der bringer kraftfuld jobbehandling til ethvert programmeringssprog. Den tilbyder en simpel protokolbaseret grænseflade, så arbejdere skrevet i Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP og mere alle kan dele den samme jobinfrastruktur uden at være bundet til et enkelt sprogøkosystem.
At hoste Faktory selv på din VPS giver dig fuld kontrol over jobkøer, genforsøgslogik og ydeevnedata. Det indbyggede web-dashboard lader dig overvåge gennemløb, inspicere mislykkede job og administrere køer i realtid uden yderligere værktøjer.
Vigtige funktioner i Faktory
Sproguafhængigt design
Ethvert sprog med et Faktory klientbibliotek kan sætte job i kø og behandle dem, hvilket gør det nemt at integrere på tværs af polyglot-stakke.
Indbygget Webdashboard
Overvåg kødybder, jobgennemløb og fejl via en intuitiv, browserbaseret brugerflade, der er tilgængelig ud af boksen.
Pålidelig jobvedholdenhed
Job gemmes på disk ved hjælp af et indlejret Redis-kompatibelt lager, hvilket sikrer, at intet arbejde går tabt ved genstart eller fejl.
Automatiske genforsøg
Mislykkede job genforsøges automatisk med konfigurerbare genforsøgsplaner, hvilket reducerer manuel indgriben ved midlertidige fejl.
Køprioritering
Rout opgaver til navngivne køer med konfigurerbare vægte, så højprioriteret arbejde altid behandles først.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Faktory
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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