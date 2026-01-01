Udrul CloudBeaver med et-klik-installation
Webbaseret databaseadministrationsværktøj udviklet af DBeaver-teamet, der understøtter PostgreSQL, MySQL, MongoDB og snesevis flere.
Vælg en VPS-pakke til CloudBeaver
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CloudBeaver
CloudBeaver er en webbaseret databaseadministrationsapplikation udviklet af teamet bag den populære DBeaver desktopklient. Den bringer professionel databaseadministration til enhver browser, hvilket gør det muligt for teams at forespørge, visualisere og administrere flere databasesystemer fra en enkelt grænseflade uden at installere desktopsoftware på hver maskine.
Selv-hosting af CloudBeaver på din VPS holder databaselegitimationsoplysninger og forespørgselsresultater inden for dit eget netværk. Du undgår at eksponere individuelle databaser for det offentlige internet, samtidig med at du giver dit team centraliseret, rollebaseret adgang til de databaser, de har brug for — fra enhver enhed, fra enhver placering.
Vigtige funktioner i CloudBeaver
Multidatabaseunderstøttelse
Forbind til PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server og mange flere fra én samlet grænseflade.
Visuel forespørgselsbygger
Byg komplekse forespørgsler med en træk-og-slip-grænseflade, hvilket reducerer fejl og sænker barrieren for mindre erfarne brugere.
Rollebaseret adgangskontrol
Administrer brugertilladelser på forbindelsesniveau, så teammedlemmer kun ser de databaser, de har adgang til.
Avanceret SQL-editor
Fuldgyldig editor med syntaksfremhævning, autoudfyldelse og forespørgselshistorik til produktivt dagligt databasearbejde.
Datavisualisering
Vis forespørgselsresultater som diagrammer og grafer direkte i browseren uden at eksportere til et separat BI-værktøj.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CloudBeaver
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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