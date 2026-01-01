CloudBeaver er en webbaseret databaseadministrationsapplikation udviklet af teamet bag den populære DBeaver desktopklient. Den bringer professionel databaseadministration til enhver browser, hvilket gør det muligt for teams at forespørge, visualisere og administrere flere databasesystemer fra en enkelt grænseflade uden at installere desktopsoftware på hver maskine.

Selv-hosting af CloudBeaver på din VPS holder databaselegitimationsoplysninger og forespørgselsresultater inden for dit eget netværk. Du undgår at eksponere individuelle databaser for det offentlige internet, samtidig med at du giver dit team centraliseret, rollebaseret adgang til de databaser, de har brug for — fra enhver enhed, fra enhver placering.