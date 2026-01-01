Udrul PocketBase med enkeltklikinstallation
Open source-backend i en enkelt eksekverbar fil – realtidsdatabase, autentificering, fillagring og admin-brugerflade inkluderet som standard.
Vælg en VPS-pakke til PocketBase
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PocketBase
PocketBase pakker en realtids SQLite-database, brugerautentificering (e-mail/adgangskode og OAuth2), fillagring og et admin-dashboard i en enkelt Go-binær. Den autogenererer REST- og WebSocket-API'er for hver samling, du opretter, så du kan gå fra nul til et fungerende backend på få minutter uden at starte separate tjenester.
Selvhostning af PocketBase på din egen VPS holder alle brugerdata og applikationsposter under din kontrol, eliminerer gebyrer for cloud BaaS pr. anmodning og giver dig en vedvarende, altid-varm server med forudsigelige omkostninger, efterhånden som din app skalerer.
Vigtige funktioner i PocketBase
Realtidsdatabase
SQLite-understøttede samlinger med automatiske REST- og WebSocket-API'er lader dig abonnere på live dataændringer uden at skrive en eneste linje backendkode.
Indbygget autentificering
Email/password-tilmelding og OAuth2-udbydere (Google, GitHub og mere) leveres forudkonfigureret, hvilket fjerner behovet for en separat identitetstjeneste.
Fillagring
Upload og servér filer direkte via PocketBase med automatisk billedtilpasning, eller tilslut en S3-kompatibel bucket til skalerbar ekstern lagring.
Administratorkontrolpanel
En indbygget webbrugerflade lader dig administrere samlinger, gennemse poster, konfigurere autentificeringsudbydere og overvåge aktivitet uden at skrive databaseforespørgsler.
JavaScript Hooks
Tilføj brugerdefineret validering, forretningslogik og API-ruteudvidelser ved hjælp af JavaScript – ingen genkompilering påkrævet, ændringer anvendes øjeblikkeligt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PocketBase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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