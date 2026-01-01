PocketBase pakker en realtids SQLite-database, brugerautentificering (e-mail/adgangskode og OAuth2), fillagring og et admin-dashboard i en enkelt Go-binær. Den autogenererer REST- og WebSocket-API'er for hver samling, du opretter, så du kan gå fra nul til et fungerende backend på få minutter uden at starte separate tjenester.

Selvhostning af PocketBase på din egen VPS holder alle brugerdata og applikationsposter under din kontrol, eliminerer gebyrer for cloud BaaS pr. anmodning og giver dig en vedvarende, altid-varm server med forudsigelige omkostninger, efterhånden som din app skalerer.