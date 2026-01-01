TrailBase er et sub-millisekund, enkelt-eksekverbart Firebase-alternativ bygget på Rust, SQLite og Wasmtime. Det indeholder typesikre REST- og realtids-API'er, JWT-baseret autentificering med OAuth2-udbydere, en indbygget WebAssembly-runtime til tilpasset serverlogik og et poleret admin-dashboard i én binær fil — så en komplet backend leveres som en enkelt proces uden en ekstern database at drive.

Selv-hosting af TrailBase på din egen VPS holder brugeroptegnelser, applikationsdata og autentificeringstokens under din fulde kontrol, eliminerer BaaS-prissætning pr. anmodning og giver dig forudsigelig latenstid takket være lokal SQLite-lagring. Klient-SDK'er til TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin og C# gør det nemt at integrere med web- og mobilapps.