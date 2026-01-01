Implementer TrailBase med enkeltklikinstallation.
Open source Firebase-alternativ med typesikre API'er, realtidsabonnementer, autentificering og admin-brugerflade i en enkelt eksekverbar fil.
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Hvad du kan bygge med TrailBase
TrailBase er et sub-millisekund, enkelt-eksekverbart Firebase-alternativ bygget på Rust, SQLite og Wasmtime. Det indeholder typesikre REST- og realtids-API'er, JWT-baseret autentificering med OAuth2-udbydere, en indbygget WebAssembly-runtime til tilpasset serverlogik og et poleret admin-dashboard i én binær fil — så en komplet backend leveres som en enkelt proces uden en ekstern database at drive.
Selv-hosting af TrailBase på din egen VPS holder brugeroptegnelser, applikationsdata og autentificeringstokens under din fulde kontrol, eliminerer BaaS-prissætning pr. anmodning og giver dig forudsigelig latenstid takket være lokal SQLite-lagring. Klient-SDK'er til TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin og C# gør det nemt at integrere med web- og mobilapps.
Vigtige funktioner i TrailBase
Typesikre API'er
Definer samlinger i admin-brugerfladen, og TrailBase automatisk genererer typesikre REST-slutpunkter med JSON Schema, hvilket eliminerer skrøbelig håndskrevet CRUD-kode.
Realtidsabonnementer
Push-baserede realtids-API'er lader klienter abonnere på postændringer og forblive synkroniserede uden polling, ideelt til samarbejds- og live-opdaterende apps.
WebAssembly runtime
Kør brugerdefineret server-side logik skrevet i JavaScript, Rust eller Go som sandboxed WASM-komponenter, uden behov for at genopbygge eller genstarte serveren.
Indbygget autentificering
E-mail/adgangskode-tilmelding samt OAuth2-udbydere som Google og Discord fungerer ud af boksen ved hjælp af JWT og opdateringstokens – ingen separat identitetstjeneste påkrævet.
Administrationskontrolpanel
En samlet web-brugerflade lader dig administrere tabeller, gennemse poster, konfigurere godkendelse og inspicere logfiler uden at skrive SQL- eller REST-kald manuelt.
Enkelt binærfil på SQLite
Alt kører fra en Rust-eksekverbar understøttet af SQLite, så implementeringer forbliver enkle og forespørgsler forbliver hurtige uden en separat databaseserver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TrailBase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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