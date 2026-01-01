Installer Ubooquity med ét-klik-installation.
Selvhostet hjemmeserver til e-bøger og tegneserier med en ren weblæser og OPDS-feed til mobilapps.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ubooquity
Ubooquity er en gratis, platformsuafhængig hjemmeserver til e-bøger, tegneserier, magasiner og PDF'er. Den scanner dine biblioteksmapper, genererer gennemseelige miniaturebilleder og metadata og serverer alt via en ren web-læser, der håndterer EPUB, CBZ, CBR, PDF og mere — plus et OPDS-feed til mobile læseapps, der foretrækker deres egen UI.
Selv-hosting af Ubooquity på en VPS holder dit læsebibliotek privat og altid tilgængeligt, med flerbrugersupport, rollebaseret adgangskontrol og en indbygget browserbaseret tegneserielæser, optimeret til fuldskærmssidevending på stationære computere, tablets og telefoner.
Vigtige funktioner i Ubooquity
E-bøger, tegneserier og PDF'er
Ét bibliotek, der kombinerer e-bøger (EPUB), tegneserier (CBZ, CBR) og PDF-dokumenter, hver med format-tilpassede læsere og fremvisere.
Browserbaseret tegneserielæser
Fuldskærms tegneserielæser med sidevendingsfunktion, dobbeltsidetilstand, zoom og bogmærker — bygget specifikt til tegneserier og manga.
OPDS-feed til mobilapps
Standardkompatibel OPDS-slutpunkt integreres med iOS- og Android-læseapps som Chunky, Marvin, Aldiko og andre.
Flerbrugeradgangskontrol
Brugerbaserede konti med rollebaserede tilladelser giver husstande mulighed for at dele et bibliotek, samtidig med at læselister, fremskridt og adgang er afgrænset pr. medlem.
Automatisk biblioteksscanning
Baggrundsscanneren registrerer nye filer, når du tilføjer dem til biblioteksvolumen, og opdaterer metadata og miniaturebilleder uden manuel indgriben.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ubooquity
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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