Ubooquity er en gratis, platformsuafhængig hjemmeserver til e-bøger, tegneserier, magasiner og PDF'er. Den scanner dine biblioteksmapper, genererer gennemseelige miniaturebilleder og metadata og serverer alt via en ren web-læser, der håndterer EPUB, CBZ, CBR, PDF og mere — plus et OPDS-feed til mobile læseapps, der foretrækker deres egen UI.

Selv-hosting af Ubooquity på en VPS holder dit læsebibliotek privat og altid tilgængeligt, med flerbrugersupport, rollebaseret adgangskontrol og en indbygget browserbaseret tegneserielæser, optimeret til fuldskærmssidevending på stationære computere, tablets og telefoner.