Udrul Homebox med et-klik installation
Selvhostet hjemmeinventarsystem til sporing, organisering og administration af dine personlige ejendele med fuld fortrolighed.
Vælg en VPS-pakke til Homebox
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Homebox
Homebox er et inventar- og organiseringssystem bygget specifikt til hjemmebrugere, der ønsker at skabe struktur i deres personlige ejendele. Det giver dig mulighed for at katalogisere genstande med fotos, brugerdefinerede felter og lokationstags, samt spore garantier, købsdatoer og værdier til forsikringsdokumentation. QR-kodelabeling gør det nemt at identificere og lokalisere genstande på tværs af rum eller opbevaringspladser.
Selv-hosting af Homebox på din VPS holder følsomme inventardata — herunder detaljer om værdifulde ejendele og købshistorik — fuldstændig private, uden abonnementsgebyrer, ingen lagerbegrænsninger og ingen risiko for, at en tredjepartstjeneste afbryder din dataadgang.
Vigtige funktioner i Homebox
QR-kodemærkning
Generer og scan QR-koder for hurtig genstandsidentifikation, og reducer søgetiden på tværs af store samlinger og lagerpladser.
Garantisporing
Registrer købsdatoer, garantier og kvitteringer med udløbsadvarsler, så du aldrig går glip af en reklamationsfrist.
Lokationsbaseret Organisation
Tildel genstande til specifikke rum eller opbevaringsområder, og søg efter placering for øjeblikkeligt at finde alt.
Værdi- og forsikringssporing
Log vareværdier og generer rapporter til hjemmeforsikringsdokumentation og nettoværdiudregning.
Flerbrugerhusstande
Del dit inventar med familiemedlemmer, tildel tilladelser til i fællesskab at administrere husstandens ejendele.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Homebox
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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