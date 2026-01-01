Homebox er et inventar- og organiseringssystem bygget specifikt til hjemmebrugere, der ønsker at skabe struktur i deres personlige ejendele. Det giver dig mulighed for at katalogisere genstande med fotos, brugerdefinerede felter og lokationstags, samt spore garantier, købsdatoer og værdier til forsikringsdokumentation. QR-kodelabeling gør det nemt at identificere og lokalisere genstande på tværs af rum eller opbevaringspladser.

Selv-hosting af Homebox på din VPS holder følsomme inventardata — herunder detaljer om værdifulde ejendele og købshistorik — fuldstændig private, uden abonnementsgebyrer, ingen lagerbegrænsninger og ingen risiko for, at en tredjepartstjeneste afbryder din dataadgang.