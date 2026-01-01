Mealie er en selvhostet opskriftshåndtering, der importerer opskrifter fra enhver hjemmeside med et enkelt klik, fjerner annoncer og rod for at gemme rene, søgbare opskrifter permanent på din server. Den organiserer opskrifter efter tag og køkken, skalerer portioner automatisk og viser ernæringsoplysninger – alt sammen i en mobilvenlig madlavningstilstand.

At selvhoste Mealie betyder, at din opskriftssamling overlever hjemmesidelukninger og platformsændringer, fælles husstandsmedlemmer kan alle få adgang til det samme bibliotek, og ugentlig madplanlægning genererer konsoliderede indkøbslister uden abonnementsgebyrer.