Installer Mealie med enkeltklikinstallation.
Selvhostet opskriftsstyring, der importerer opskrifter fra enhver URL og omdanner dem til ugentlige madplaner med indkøbslister.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mealie
Mealie er en selvhostet opskriftshåndtering, der importerer opskrifter fra enhver hjemmeside med et enkelt klik, fjerner annoncer og rod for at gemme rene, søgbare opskrifter permanent på din server. Den organiserer opskrifter efter tag og køkken, skalerer portioner automatisk og viser ernæringsoplysninger – alt sammen i en mobilvenlig madlavningstilstand.
At selvhoste Mealie betyder, at din opskriftssamling overlever hjemmesidelukninger og platformsændringer, fælles husstandsmedlemmer kan alle få adgang til det samme bibliotek, og ugentlig madplanlægning genererer konsoliderede indkøbslister uden abonnementsgebyrer.
Vigtige funktioner i Mealie
Én-klik-import
Indsæt enhver opskrifts-URL, og Mealie udtrækker automatisk ingredienser og instruktioner, hvilket sparer timer med manuel kopiering.
Måltidsplanlægningskalender
Træk opskrifter ind på en ugekalender, og generer en samlet indkøbsliste for alle planlagte måltider med ét klik.
Opskriftsskalering
Juster portionsstørrelser, og alle ingrediensmængder genberegnes øjeblikkeligt – ingen manuel udregning er nødvendig.
Husstandsdeling
Multi-brugerunderstøttelse lader hvert familiemedlem gennemse det samme opskriftsbibliotek og bidrage til madplanen.
Permanentlager
Opskrifter gemt på din VPS forbliver tilgængelige, selv når originale hjemmesider ændrer sig, fjerner indhold eller går offline.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mealie
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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