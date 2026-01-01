Udrul Quasarr med et-klik-installation
JDownloader-bro, der eksponerer en Newznab-indekserer og en SABnzbd-downloadklient til hele Arr-mediestakken.
Vælg en VPS-pakke til Quasarr
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Quasarr
Quasarr er en letvægts Python-tjeneste, der foregiver at være både en Newznab-indekserer og en SABnzbd-downloadklient, og derefter sender hver 'grab' til JDownloader 2 via dens My JDownloader cloud-API. Resultatet er en problemfri bro, der lader Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr og Magazarr søge og downloade fra enkeltklik-hostere uden nogensinde at røre ved ægte Usenet eller BitTorrent.
Selv-hosting af Quasarr på en VPS holder broen online døgnet rundt, sammen med JDownloader, og inkluderer et indbygget CAPTCHA-dekrypteringsflow til beskyttede links. Aktive GitHub-sponsorer kan tilslutte SponsorsHelper for automatisk at løse CAPTCHA'er.
Vigtige funktioner i Quasarr
JDownloaderbro
Videresender alle grabs fra Radarr, Sonarr, Lidarr og Magazarr direkte ind i JDownloader 2 via My JDownloader cloud-API'en.
Newznab-indekser
Quasarr tilbyder et Newznab-kompatibelt søgeendepunkt, så Arr-stakken kan finde udgivelser på understøttede one-click hostere ved hjælp af IMDb-ID'er eller tekstforespørgsler.
SABnzbd-klientemulering
Fungerer som en SABnzbd downloadklient, så Radarr, Sonarr og Lidarr kan sætte i kø, overvåge og importere færdige downloads uden ændringer i deres arbejdsgang.
CAPTCHA-dekryptering
Indbygget linkdekryptering håndterer CAPTCHA-beskyttede udgivelser, med valgfri Tampermonkey-scripts og SponsorsHelper-integration til automatisk løsning.
Kategorikontrol og spejlkontrol
Hvidlister pr. kategori for værtsnavne og download-spejle holder dit bibliotek på de kilder, du stoler på, uden at ændre Arr-konfigurationen.
Notifikationer og godkendelse
Valgfrie Discord- og Telegram-notifikationer samt formularbaseret eller HTTP Basic-autentificering beskytter web-brugerfladen og holder dig opdateret.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Quasarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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