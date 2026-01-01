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Udrul Quasarr med et-klik-installation

JDownloader-bro, der eksponerer en Newznab-indekserer og en SABnzbd-downloadklient til hele Arr-mediestakken.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
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1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
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Mest populære
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160,99kr.
58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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81,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Quasarr

Quasarr er en letvægts Python-tjeneste, der foregiver at være både en Newznab-indekserer og en SABnzbd-downloadklient, og derefter sender hver 'grab' til JDownloader 2 via dens My JDownloader cloud-API. Resultatet er en problemfri bro, der lader Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr og Magazarr søge og downloade fra enkeltklik-hostere uden nogensinde at røre ved ægte Usenet eller BitTorrent.

Selv-hosting af Quasarr på en VPS holder broen online døgnet rundt, sammen med JDownloader, og inkluderer et indbygget CAPTCHA-dekrypteringsflow til beskyttede links. Aktive GitHub-sponsorer kan tilslutte SponsorsHelper for automatisk at løse CAPTCHA'er.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Quasarr

JDownloaderbro

Videresender alle grabs fra Radarr, Sonarr, Lidarr og Magazarr direkte ind i JDownloader 2 via My JDownloader cloud-API'en.

Newznab-indekser

Quasarr tilbyder et Newznab-kompatibelt søgeendepunkt, så Arr-stakken kan finde udgivelser på understøttede one-click hostere ved hjælp af IMDb-ID'er eller tekstforespørgsler.

SABnzbd-klientemulering

Fungerer som en SABnzbd downloadklient, så Radarr, Sonarr og Lidarr kan sætte i kø, overvåge og importere færdige downloads uden ændringer i deres arbejdsgang.

CAPTCHA-dekryptering

Indbygget linkdekryptering håndterer CAPTCHA-beskyttede udgivelser, med valgfri Tampermonkey-scripts og SponsorsHelper-integration til automatisk løsning.

Kategorikontrol og spejlkontrol

Hvidlister pr. kategori for værtsnavne og download-spejle holder dit bibliotek på de kilder, du stoler på, uden at ændre Arr-konfigurationen.

Notifikationer og godkendelse

Valgfrie Discord- og Telegram-notifikationer samt formularbaseret eller HTTP Basic-autentificering beskytter web-brugerfladen og holder dig opdateret.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Quasarr

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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