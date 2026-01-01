Quasarr er en letvægts Python-tjeneste, der foregiver at være både en Newznab-indekserer og en SABnzbd-downloadklient, og derefter sender hver 'grab' til JDownloader 2 via dens My JDownloader cloud-API. Resultatet er en problemfri bro, der lader Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr og Magazarr søge og downloade fra enkeltklik-hostere uden nogensinde at røre ved ægte Usenet eller BitTorrent.

Selv-hosting af Quasarr på en VPS holder broen online døgnet rundt, sammen med JDownloader, og inkluderer et indbygget CAPTCHA-dekrypteringsflow til beskyttede links. Aktive GitHub-sponsorer kan tilslutte SponsorsHelper for automatisk at løse CAPTCHA'er.