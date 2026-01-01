Grafana Loki er et open source logaggregeringssystem bygget af Grafana Labs, der anvender Prometheus-tilgangen til logs — det indekserer kun et lille sæt metadataetiketter pr. stream i stedet for det fulde logindhold, hvilket holder lageromkostninger og driftsomkostninger dramatisk lavere end traditionelle logdatabaser. Logs skubbes ind af agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector og forespørges med LogQL.

Denne skabelon samler Loki med Grafana, der er forudkonfigureret som en brugergrænseflade, og forudklargør Loki som standarddatakilde, så logs kan søges i Explore-visningen, så snart stacken er oppe. Selv-hosting på en VPS holder følsomme applikations- og revisionslogs fuldstændigt inden for din egen infrastruktur, uden gebyrer pr. GB for indtagelse.