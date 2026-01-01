Implementer Grafana Loki med enkeltklikinstallation.
Horisontalt skalerbart logaggregeringssystem inspireret af Prometheus, designet til omkostningseffektiv indeksering af etiketter i stedet for fuld tekst.
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Hvad du kan bygge med Grafana Loki
Grafana Loki er et open source logaggregeringssystem bygget af Grafana Labs, der anvender Prometheus-tilgangen til logs — det indekserer kun et lille sæt metadataetiketter pr. stream i stedet for det fulde logindhold, hvilket holder lageromkostninger og driftsomkostninger dramatisk lavere end traditionelle logdatabaser. Logs skubbes ind af agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector og forespørges med LogQL.
Denne skabelon samler Loki med Grafana, der er forudkonfigureret som en brugergrænseflade, og forudklargør Loki som standarddatakilde, så logs kan søges i Explore-visningen, så snart stacken er oppe. Selv-hosting på en VPS holder følsomme applikations- og revisionslogs fuldstændigt inden for din egen infrastruktur, uden gebyrer pr. GB for indtagelse.
Vigtige funktioner i Grafana Loki
Etiketbaseret indeksering
Loki indekserer kun en håndfuld metadataetiketter per logstrøm i stedet for den fulde payload, hvilket reducerer lager- og hukommelsesomkostninger sammenlignet med Elasticsearch-lignende motorer.
LogQL forespørgselssprog
Forespørg logfiler med en PromQL-inspireret syntaks, der understøtter filtrering, parsing og metrikudtrækning, så du kan tegne grafer over fejlfrekvenser og latenstid direkte fra loglinjer.
Medfølgende Grafana UI
Den inkluderede Grafana-instans leveres med Loki forudkonfigureret som en datakilde, klar til Explore-visningen, dashboards og samlet alarmering fra dag ét.
Multiagentindtag
Accepter logs fra Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash og enhver klient, der taler Loki push API'en til fleksibel indsamling på tværs af din stack.
Samlet alarmering
Definer LogQL-baserede alarmregler via Grafana, og send notifikationer til Slack, PagerDuty, e-mail og webhooks sammen med dine eksisterende metrikalarmer.
Filsystembaseret lagring
Den standard enkeltbinære tilstand persisterer datablokke og TSDB-indekset til et Dockervolumen på disk, uden at der kræves et eksternt objektlager for at komme i gang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grafana Loki
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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