Op til 70% rabat på Grafana Loki

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Horisontalt skalerbart logaggregeringssystem inspireret af Prometheus, designet til omkostningseffektiv indeksering af etiketter i stedet for fuld tekst.

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Implementer Grafana Loki med enkeltklikinstallation.

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1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
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58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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81,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
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484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

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Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
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AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Grafana Loki

Grafana Loki er et open source logaggregeringssystem bygget af Grafana Labs, der anvender Prometheus-tilgangen til logs — det indekserer kun et lille sæt metadataetiketter pr. stream i stedet for det fulde logindhold, hvilket holder lageromkostninger og driftsomkostninger dramatisk lavere end traditionelle logdatabaser. Logs skubbes ind af agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector og forespørges med LogQL.

Denne skabelon samler Loki med Grafana, der er forudkonfigureret som en brugergrænseflade, og forudklargør Loki som standarddatakilde, så logs kan søges i Explore-visningen, så snart stacken er oppe. Selv-hosting på en VPS holder følsomme applikations- og revisionslogs fuldstændigt inden for din egen infrastruktur, uden gebyrer pr. GB for indtagelse.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Grafana Loki

Etiketbaseret indeksering

Loki indekserer kun en håndfuld metadataetiketter per logstrøm i stedet for den fulde payload, hvilket reducerer lager- og hukommelsesomkostninger sammenlignet med Elasticsearch-lignende motorer.

LogQL forespørgselssprog

Forespørg logfiler med en PromQL-inspireret syntaks, der understøtter filtrering, parsing og metrikudtrækning, så du kan tegne grafer over fejlfrekvenser og latenstid direkte fra loglinjer.

Medfølgende Grafana UI

Den inkluderede Grafana-instans leveres med Loki forudkonfigureret som en datakilde, klar til Explore-visningen, dashboards og samlet alarmering fra dag ét.

Multiagentindtag

Accepter logs fra Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash og enhver klient, der taler Loki push API'en til fleksibel indsamling på tværs af din stack.

Samlet alarmering

Definer LogQL-baserede alarmregler via Grafana, og send notifikationer til Slack, PagerDuty, e-mail og webhooks sammen med dine eksisterende metrikalarmer.

Filsystembaseret lagring

Den standard enkeltbinære tilstand persisterer datablokke og TSDB-indekset til et Dockervolumen på disk, uden at der kræves et eksternt objektlager for at komme i gang.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grafana Loki

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Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

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