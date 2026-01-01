Installer Chevereto med enkeltklikinstallation.
Selvhostet billed- og videodelingsplatform til at bygge dit eget mediefællesskab i stil med Imgur eller Flickr.
Vælg en VPS-pakke til Chevereto
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Chevereto
Chevereto er en moden, selvhostet billed- og videohostingplatform, som fællesskaber har stolet på siden 2007. Den tilbyder alt, hvad der er nødvendigt for at drive et fuldt udstyret mediedelingssite — brugerregistrering, profiler, tofaktorgodkendelse, avanceret medieorganisering via kategorier, tags og albummer, samt detaljerede privatlivskontroller pr. upload for offentligt, privat eller adgangskodebeskyttet indhold.
At køre Chevereto på din egen VPS holder hver upload, brugerkonto og indtægtsstrøm under din fulde kontrol uden gebyrer pr. billede eller indholdsbegrænsninger. Denne skabelon samler Chevereto med MariaDB til indholdsmetadata og Redis til hurtig session- og cachelagring, mens Traefik automatisk håndterer HTTPS-routing, så platformen er klar til at acceptere sin første upload på få minutter.
Vigtige funktioner i Chevereto
Billed- og videodeling
Host billeder og videoer med miniaturebilleder, indlejrede afspillere og direkte links, klar til at dele på enhver platform.
Albummer og tags
Organiser indhold i album og kategoriser uploads med tags, så besøgende kan gennemse og søge i et voksende mediebibliotek.
Brugerkonti og roller
Registrerede brugere får profiler, tofaktorgodkendelse og rollebaserede tilladelser, der administreres via administratorpanelet.
Privatlivsindstillinger
Privatlivsindstillinger pr. upload lader ejere markere indhold som offentligt, privat eller adgangskodebeskyttet for at passe til ethvert delingsscenarie.
Flersproget grænseflade
Udrul et fællesskab på et af 30+ understøttede sprog uden at installere ekstra pakker eller temaer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Chevereto
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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