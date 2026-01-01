Chevereto er en moden, selvhostet billed- og videohostingplatform, som fællesskaber har stolet på siden 2007. Den tilbyder alt, hvad der er nødvendigt for at drive et fuldt udstyret mediedelingssite — brugerregistrering, profiler, tofaktorgodkendelse, avanceret medieorganisering via kategorier, tags og albummer, samt detaljerede privatlivskontroller pr. upload for offentligt, privat eller adgangskodebeskyttet indhold.

At køre Chevereto på din egen VPS holder hver upload, brugerkonto og indtægtsstrøm under din fulde kontrol uden gebyrer pr. billede eller indholdsbegrænsninger. Denne skabelon samler Chevereto med MariaDB til indholdsmetadata og Redis til hurtig session- og cachelagring, mens Traefik automatisk håndterer HTTPS-routing, så platformen er klar til at acceptere sin første upload på få minutter.