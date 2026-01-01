DbGate er en open source-databaseadministrator på tværs af platforme, der håndterer MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra og Amazon Redshift via en enkelt webbaseret grænseflade. I stedet for at skifte mellem leverandørspecifikke værktøjer forbinder du dig til hver database fra ét arbejdsområde, kører SQL- eller NoSQL-forespørgsler med flere faner, redigerer tabeller direkte og sammenligner skemaer på tværs af miljøer.

Selv-hosting af DbGate på din egen VPS holder forbindelsesstrenge, gemte forespørgsler og eksporterede data udelukkende på din infrastruktur uden cloud-telemetri eller licensering pr. bruger. Browsergrænsefladen er tilgængelig fra enhver enhed, hvilket gør den nyttig til ad hoc-datainspektion, daglig administration og samarbejdsbaseret fejlfinding uden at installere en desktopklient på hver udviklermaskine.