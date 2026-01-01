Implementer DbGate med ét-klik-installation
Open source tværplatform databasehåndterer, der understøtter MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis og mange flere SQL- og NoSQL-motorer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DbGate
DbGate er en open source-databaseadministrator på tværs af platforme, der håndterer MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra og Amazon Redshift via en enkelt webbaseret grænseflade. I stedet for at skifte mellem leverandørspecifikke værktøjer forbinder du dig til hver database fra ét arbejdsområde, kører SQL- eller NoSQL-forespørgsler med flere faner, redigerer tabeller direkte og sammenligner skemaer på tværs af miljøer.
Selv-hosting af DbGate på din egen VPS holder forbindelsesstrenge, gemte forespørgsler og eksporterede data udelukkende på din infrastruktur uden cloud-telemetri eller licensering pr. bruger. Browsergrænsefladen er tilgængelig fra enhver enhed, hvilket gør den nyttig til ad hoc-datainspektion, daglig administration og samarbejdsbaseret fejlfinding uden at installere en desktopklient på hver udviklermaskine.
Vigtige funktioner i DbGate
SQL og NoSQL sammen
Opret forbindelse til MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra og mere fra et enkelt arbejdsområde uden at jonglere med leverandørspecifikke klienter.
Multifaneforespørgselseditor
Kør SQL- eller MongoDB-forespørgsler på tværs af flere faner med autofuldførelse, syntaksfremhævning og vedvarende historik, der overlever genopkoblinger og genstart.
Visuel tabeleditor
Gennemse, filtrer, sorter og rediger rækker direkte i et regnearkslignende gitter, og gennemfør derefter ændringer via en genereret SQL-diff, før de rammer databasen.
Skemasammenligning og eksport
Sammenlign skemaer mellem to databaser, generer migrations-SQL, og eksporter tabeller eller forespørgsler til CSV, JSON, SQL-dumps eller Excel direkte fra browseren.
ER-diagramdesigner
Visualiser relationer med et interaktivt ER-diagram, og eksporter derefter layoutet som SVG eller PNG til dokumentation og arkitekturgennemgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DbGate
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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