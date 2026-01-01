Udrul nu med ét-kliks installation.
Konfigurationsfri Docker- og Kubernetes-overvågning med containerhelbred, slutpunktstjek, certifikater og en offentlig statusside.
Vælg en VPS-pakke til Maintenant
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Maintenant
Maintenant er et samlet open source-overvågningsværktøj, der erstatter flere selvhostede værktøjer på én gang. Installer en enkelt container, og den opdager automatisk alle arbejdsbelastninger på din vært, sporer containerstatus, ressourceforbrug, HTTP- og TCP-slutpunkter, TLS-certifikater, billedopdateringer og netværkssikkerhedsrisici fra ét Go-drevet dashboard.
Maintenant er designet til selvhostere og små teams og leveres som en enkelt binær fil understøttet af SQLite, uden behov for en ekstern database eller log-afsender. Den leveres bevidst uden indbygget godkendelse og er beregnet til at sidde bag din eksisterende reverse proxy, så du bevarer ét identitetslag på tværs af din stack, mens du ejer hver metrik, loglinje og alarm uden prissætning pr. vært eller pr. metrik.
Vigtige funktioner i Maintenant
Automatisk containeropdagelse
Registrerer hver Docker-container og Kubernetes-arbejdsbelastning i det øjeblik den starter, med tilstandsændringer, genstartsløkker og logstreaming inkluderet.
Slutpunkts- og heartbeat-tjek
Definerer HTTP-, TCP- og cron-heartbeat-monitorer via Docker-labels med konfigurerbare fejl- og genoprettelsestærskler.
Sporing af TLS-certifikater
Importerer automatisk certifikater fra overvågede HTTPS-slutpunkter og advarer 30, 14, 7, 3 og 1 dag før udløb.
Ressourcemålinger
Viser realtids CPU, hukommelse, netværk og disk-I/O pr. container med dæmpede tærskeladvarsler for at holde støjen nede.
Opdater intelligens
Scanner OCI-registre for at sammenligne billeddigests, så du præcis ved, hvilke arbejdsbelastninger der har nyere versioner, der venter.
Offentlig statusside
Samler overvågningsdata om alvorlighedsgrad til en realtidsstatusside, der drives af server-sendte begivenheder for kunder og teammedlemmer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Maintenant
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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