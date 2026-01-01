Maintenant er et samlet open source-overvågningsværktøj, der erstatter flere selvhostede værktøjer på én gang. Installer en enkelt container, og den opdager automatisk alle arbejdsbelastninger på din vært, sporer containerstatus, ressourceforbrug, HTTP- og TCP-slutpunkter, TLS-certifikater, billedopdateringer og netværkssikkerhedsrisici fra ét Go-drevet dashboard.

Maintenant er designet til selvhostere og små teams og leveres som en enkelt binær fil understøttet af SQLite, uden behov for en ekstern database eller log-afsender. Den leveres bevidst uden indbygget godkendelse og er beregnet til at sidde bag din eksisterende reverse proxy, så du bevarer ét identitetslag på tværs af din stack, mens du ejer hver metrik, loglinje og alarm uden prissætning pr. vært eller pr. metrik.