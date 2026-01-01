Installer Microweber med enkeltklikinstallation.
Open source træk-og-slip hjemmesidebygger og CMS med indbygget e-handel, drevet af Laravel.
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Hvad du kan bygge med Microweber
Microweber er et open source CMS og en hjemmesidebygger, der lader dig samle sider, blogs og onlinebutikker ved at trække blokke direkte ind på den live side — ingen separat admin-forhåndsvisning, ingen skabelonkodning. Bygget på Laravel og licenseret under MIT, leveres den med en komplet e-handelsmotor, flersproget indhold og et modulsystem, der dækker butikker, gallerier, kontaktformularer og blogindlæg lige ud af æsken.
Selv-hosting af Microweber på din egen VPS holder dine webstedsfiler, kundeordrer og uploadede medier fuldstændigt under din kontrol, uden gebyrer pr. side, ingen transaktionsgebyrer og ingen platformsbegrænsninger på temaer eller moduler, du kan installere.
Vigtige funktioner i Microweber
Live træk-og-slip redaktør
Rediger sider direkte på frontend ved at trække blokke, tekst og billeder på plads – det layout du bygger, er præcis det, besøgende ser.
Indbygget e-commerce
Start en webshop med produktkataloger, indkøbskurv, kassefunktion og ordrestyring inkluderet i kernen – ingen separat plugin eller abonnement påkrævet.
Laravel-fundament
Bygget på Laravel PHP-frameworket, hvilket giver udviklere en velkendt MVC-struktur, Composer-pakker og Eloquent ORM til sikker udvidelse af platformen.
Flersproget indhold
Udgiv den samme hjemmeside på flere sprog med indbyggede oversættelsesværktøjer, så du kan nå ud til internationale målgrupper uden tredjepartsplugins.
Moduløkosystem
Tilføj gallerier, kontaktformularer, slideshows, butikker og blogindlæg som genanvendelige moduler, der kan trækkes ind på enhver side og omkonfigureres visuelt.
Hvidmærketemaer
Tilpas skabeloner, branding og layouts frit under MIT-licensen – ideelt for bureauer, der bygger hjemmesider til kunder uden leverandørlåsning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Microweber
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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