Microweber er et open source CMS og en hjemmesidebygger, der lader dig samle sider, blogs og onlinebutikker ved at trække blokke direkte ind på den live side — ingen separat admin-forhåndsvisning, ingen skabelonkodning. Bygget på Laravel og licenseret under MIT, leveres den med en komplet e-handelsmotor, flersproget indhold og et modulsystem, der dækker butikker, gallerier, kontaktformularer og blogindlæg lige ud af æsken.

Selv-hosting af Microweber på din egen VPS holder dine webstedsfiler, kundeordrer og uploadede medier fuldstændigt under din kontrol, uden gebyrer pr. side, ingen transaktionsgebyrer og ingen platformsbegrænsninger på temaer eller moduler, du kan installere.