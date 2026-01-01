Implementer taler i et-klik-installation.
OpenAI-kompatibel tale-til-tekst og tekst-til-tale server, du kan selv hoste og køre fuldstændigt på din egen VPS.
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Hvad du kan bygge med Speaches
Speaches er en OpenAI API-kompatibel lydserver, der bringer topmoderne talegenkendelse og tekst-til-tale-syntese til din egen infrastruktur. Bygget på faster-whisper til transskription og Kokoro/Piper til stemmesyntese, eksponerer den de samme endepunkter som OpenAI Audio API — så ethvert eksisterende værktøj, SDK eller integration, der fungerer med OpenAI, vil fungere med Speaches med det samme.
Selv-hosting af Speaches betyder, at dine lyddata aldrig forlader dine servere, der er ingen transskriptionsgebyrer pr. minut, og du bevarer fuld kontrol over, hvilke modeller der kører, og hvordan ressourcer tildeles. Modeller indlæses efter behov og aflæses automatisk efter inaktivitet, hvilket holder hukommelsesforbruget lavt på en standard VPS.
Vigtige funktioner i Speaches
OpenAI API-kompatibel
Implementerer OpenAI Audio API-specifikationen – indsæt din selvhostede URL, og eksisterende OpenAI-integrationer fortsætter med at fungere uden kodeændringer.
Talegenkendelsestransskription
Drevet af faster-whisper, som understøtter flersproget transskription med realtidsstreaming via Server-Sent Events.
Tekst-til-tale-syntese
Generer naturligt klingende tale ved hjælp af Kokoro- (rangeret som nr. 1 i TTS Arena) og Piper-modeller, helt på enheden.
Dynamisk modelindlæsning
Modeller indlæses automatisk ved første anmodning og aflæses efter en konfigurerbar inaktivitetsperiode, så du kun bruger hukommelse, når det er nødvendigt.
Indbygget web UI
Gradio-drevet interface lader dig teste transskription og syntese direkte i din browser uden ekstra værktøjer.
API-nøgleautentificering
Beskyt eventuelt alle API-slutpunkter med en enkelt API-nøgle, samtidig med at den interaktive dokumentation holdes offentligt tilgængelig.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Speaches
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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