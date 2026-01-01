Speaches er en OpenAI API-kompatibel lydserver, der bringer topmoderne talegenkendelse og tekst-til-tale-syntese til din egen infrastruktur. Bygget på faster-whisper til transskription og Kokoro/Piper til stemmesyntese, eksponerer den de samme endepunkter som OpenAI Audio API — så ethvert eksisterende værktøj, SDK eller integration, der fungerer med OpenAI, vil fungere med Speaches med det samme.

Selv-hosting af Speaches betyder, at dine lyddata aldrig forlader dine servere, der er ingen transskriptionsgebyrer pr. minut, og du bevarer fuld kontrol over, hvilke modeller der kører, og hvordan ressourcer tildeles. Modeller indlæses efter behov og aflæses automatisk efter inaktivitet, hvilket holder hukommelsesforbruget lavt på en standard VPS.