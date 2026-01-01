MetaTrader 5 er verdens mest populære handelsplatform for detailhandel med forex, aktier, futures, CFD'er og kryptovalutaer — brugt af millioner af tradere og understøttet af hundreder af mæglere verden over. Denne skabelon kører den fulde Windows-version af MetaTrader 5 inde i en Wine-on-Linux-container, eksponeret via KasmVNC, så du kan få adgang til den fra enhver browser uden at installere desktopklienten lokalt.

Selv-hosting af MT5 på din VPS giver tradere en 24/7-online handelsterminal, der kører Expert Advisors (EA'er) og copy-trading-abonnementer uden at holde en stationær computer vågen. Den browserbaserede KasmVNC-frontend lader dig logge ind hvor som helst fra — desktop, tablet eller telefon — uden at installere den proprietære MT5-klient på hver enhed.