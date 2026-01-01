Installer MetaTrader 5 med enkeltklikinstallation
Kør MetaTrader 5 i en browser via KasmVNC for 24/7 forex- og CFD-handel uden en dedikeret Windows-maskine.
Vælg en VPS-pakke til MetaTrader 5
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med MetaTrader 5
MetaTrader 5 er verdens mest populære handelsplatform for detailhandel med forex, aktier, futures, CFD'er og kryptovalutaer — brugt af millioner af tradere og understøttet af hundreder af mæglere verden over. Denne skabelon kører den fulde Windows-version af MetaTrader 5 inde i en Wine-on-Linux-container, eksponeret via KasmVNC, så du kan få adgang til den fra enhver browser uden at installere desktopklienten lokalt.
Selv-hosting af MT5 på din VPS giver tradere en 24/7-online handelsterminal, der kører Expert Advisors (EA'er) og copy-trading-abonnementer uden at holde en stationær computer vågen. Den browserbaserede KasmVNC-frontend lader dig logge ind hvor som helst fra — desktop, tablet eller telefon — uden at installere den proprietære MT5-klient på hver enhed.
Vigtige funktioner i MetaTrader 5
Altid aktiv EAs
Kør Expert Advisors og copy-trading-abonnementer 24/7 uden at holde en computer tændt – din VPS håndterer markedsbegivenheder om natten og i weekenden automatisk.
Browseradgang
Opret forbindelse til din MT5-terminal fra enhver enhed med en moderne browser via KasmVNC — computer, tablet eller telefon — ingen Windows-installation nødvendig.
Forbind enhver mægler
Brug enhver MetaTrader 5-mægler – hundredvis understøtter MT5, herunder IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM og mange andre verden over.
Diagrammer og indikatorer
Komplet MT5-diagramvisning med tekniske indikatorer, markedsdybde, multi-tidsrammeanalyse og brugerdefinerede indikatorscripts via MQL5.
Algoritmisk handel
MQL5 IDE inde i terminalen til at skrive Expert Advisors, brugerdefinerede indikatorer og scripts – plus valgfri Python RPyC-integration til ekstern automatisering.
Persistentkonfiguration
Din terminalprofil, skabeloner, EA'er, indikatorer og kontooplysninger vedvarer på tværs af containergenstarter via en dedikeret konfigurationsvolumen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MetaTrader 5
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Anbefalet serverplacering:
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
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