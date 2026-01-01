Op til 70% rabat på Shopware

Open source e-handelsplatform til at bygge moderne, skalerbare B2C- og B2B-webshops.

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40,99kr./md.
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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Shopware

Shopware er en open-source eCommerce platform bygget på PHP og Symfony, designet til handlende, der ønsker fleksibilitet, ydeevne og fuld ejerskab af deres butik. Dens API-første arkitektur, headless kapabiliteter og Rule Builder gør den lige så velegnet til hurtige direkte-forbruger mærker som til komplekse B2B-kataloger med tilpassede priser, segmentering og arbejdsgange.

Selvhosting af Shopware på din egen VPS holder kundedata, ordrer og betalingsintegrationer under din kontrol, uden gebyrer pr. ordre og uden platformlåsning. Denne skabelon pakker Shopware sammen med MariaDB, Redis til caching og sessioner, og OpenSearch til hurtig produktopdagelse, hvilket giver dig en produktionslignende stak klar til reel trafik.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Shopware

Headless og API-først

Store API og Admin API giver dig mulighed for at bygge tilpassede butiksfacader og integrationer i ethvert framework, samtidig med at Shopware bevares som handelsmotoren.

Regelbygger

Konfigurer dynamiske priser, kampagner, forsendelsesmetoder og betalingsmuligheder baseret på indkøbskurv, kunde eller kontekst – uden at skrive kode.

Visuelle Shoppingoplevelser

Træk og slip-layouts og CMS-blokke giver merchandisere mulighed for at opbygge kategori- og landingssider skræddersyet til kampagner og kundesegmenter.

Indbyggede B2B-funktioner

Kundespecifik prissætning, tilbudsworkflows, medarbejderstyring og massebestilling understøtter komplekst B2B-salg som standard.

OpenSearch produktsøgning

OpenSearch muliggør hurtig, facetteret produktsøgning på tværs af store kataloger med relevansjustering og filtre, der skalerer ud over MySQL-søgning.

Udvidelser og apps

Shopware Store tilbyder tusindvis af plugins og apps til betalinger, marketing, ERP og analyse for at udvide platformen, efterhånden som du vokser.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shopware

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dages tilfredshedsgaranti

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