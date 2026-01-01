Shopware er en open-source eCommerce platform bygget på PHP og Symfony, designet til handlende, der ønsker fleksibilitet, ydeevne og fuld ejerskab af deres butik. Dens API-første arkitektur, headless kapabiliteter og Rule Builder gør den lige så velegnet til hurtige direkte-forbruger mærker som til komplekse B2B-kataloger med tilpassede priser, segmentering og arbejdsgange.

Selvhosting af Shopware på din egen VPS holder kundedata, ordrer og betalingsintegrationer under din kontrol, uden gebyrer pr. ordre og uden platformlåsning. Denne skabelon pakker Shopware sammen med MariaDB, Redis til caching og sessioner, og OpenSearch til hurtig produktopdagelse, hvilket giver dig en produktionslignende stak klar til reel trafik.