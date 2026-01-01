Open source e-handelsplatform til at bygge moderne, skalerbare B2C- og B2B-webshops.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Shopware
Shopware er en open-source eCommerce platform bygget på PHP og Symfony, designet til handlende, der ønsker fleksibilitet, ydeevne og fuld ejerskab af deres butik. Dens API-første arkitektur, headless kapabiliteter og Rule Builder gør den lige så velegnet til hurtige direkte-forbruger mærker som til komplekse B2B-kataloger med tilpassede priser, segmentering og arbejdsgange.
Selvhosting af Shopware på din egen VPS holder kundedata, ordrer og betalingsintegrationer under din kontrol, uden gebyrer pr. ordre og uden platformlåsning. Denne skabelon pakker Shopware sammen med MariaDB, Redis til caching og sessioner, og OpenSearch til hurtig produktopdagelse, hvilket giver dig en produktionslignende stak klar til reel trafik.
Vigtige funktioner i Shopware
Headless og API-først
Store API og Admin API giver dig mulighed for at bygge tilpassede butiksfacader og integrationer i ethvert framework, samtidig med at Shopware bevares som handelsmotoren.
Regelbygger
Konfigurer dynamiske priser, kampagner, forsendelsesmetoder og betalingsmuligheder baseret på indkøbskurv, kunde eller kontekst – uden at skrive kode.
Visuelle Shoppingoplevelser
Træk og slip-layouts og CMS-blokke giver merchandisere mulighed for at opbygge kategori- og landingssider skræddersyet til kampagner og kundesegmenter.
Indbyggede B2B-funktioner
Kundespecifik prissætning, tilbudsworkflows, medarbejderstyring og massebestilling understøtter komplekst B2B-salg som standard.
OpenSearch produktsøgning
OpenSearch muliggør hurtig, facetteret produktsøgning på tværs af store kataloger med relevansjustering og filtre, der skalerer ud over MySQL-søgning.
Udvidelser og apps
Shopware Store tilbyder tusindvis af plugins og apps til betalinger, marketing, ERP og analyse for at udvide platformen, efterhånden som du vokser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shopware
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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